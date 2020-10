Milan, allarme Coronavirus: un terzo giocatore è positivo (UFFICIALE)

Milan, Gabbia positivo al Coronavirus: emergenza in vista del derby

L’emergenza legata al Coronavirus si allarga a dismisura. Dopo le positività all’Inter, in vista del derby è anche il Milan, con la nuova positività di Gabbia, ad essere in allarme. Sono giorni caotici, la Serie A si è fermata perché ci sono di mezzo le sfide dalle Nazionali, ma ben presto toccherà tornare in campo per il campionato italiano.

E alle porte c’è il derby tra Inter e Milan, sfida che vede contrapposte le due squadre di Milano, in una delle più belle sfide del calcio nostrano. Il problema è che, purtroppo, a circa una settimana dal match, c’è da raccontare delle positività di ormai ben 8 calciatori in tutto, tra le due squadre, che hanno contratto il virus. Ai già positivi Ibrahimovic e Duarte, si è aggiunto un terzo calciatore positivo al tampone. Ed è quello di Matteo Gabbia, giovane difensore del club rossonero.

Milan, Gabbia positivo al Coronavirus: il comunicato ufficiale del club

Sono i colleghi della Gazzetta dello Sport ad anticipare quella che sarà poi la news annunciata anche dal Milan attraverso i propri canali ufficiali. Infatti, è proprio su Twitter che appare l’annuncio legato a Gabbia: “Il difensore rossonero è risultato positivo al Covid-19. AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19“.

Il doppio tampone negativo di Ibrahimovic e Duarte è atteso a giorni, potrebbero dunque essere a disposizione per il derby, considerando che avrebbero una settimana di tempo per allenarsi a pieno regime con l’organico di Pioli. Ciò che invece preoccupa è appunto, la positività di Gabbia, calciatore partito con la Nazionale e adesso in Islanda con la Nazionale italiana Under 21. Un altro calciatore, oltre a Bastoni, è l’altro milanista Plizzari, attualmente in prestito alla Reggina.

Inter-Milan, derby a rischio? Sono ben 8 ora i calciatori positivi al Coronavirus

E’ allarme in vista del derby dunque, perché come già anticipato, sono diventati 8 i positivi. La preoccupazione che viene fuori adesso, ovviamente, è legata alla possibile positività di altri calciatori che potrebbe venir fuori adesso, rischiando un vero e proprio focolaio come quello del Genoa. Sono cinque i positivi al Coronavirus, che potrebbero essersi mischiati tra loro nell’ambiente interista. Un caos totale.