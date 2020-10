Milan, il bilancio è in rosso: netta perdita annunciata dal club rossonero

Purtroppo per le società di Serie A, la situazione legata al Coronavirus, mette in risalto anche i problemi economici. E’ il Milan che, attraverso il bilancio approvato nel Consiglio di Amministrazione, rivela le cifre delle perdite con l’esercizio del bilancio stesso, chiuso al 30 giugno 2020. Nella giornata del 28 ottobre, poi, sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti. Un caotico momento per il Milan e non solo che oggi, in data 9 ottobre 2020, annuncia la perdita netta di ben 195 milioni di euro. Il comunicato è apparso sul sito ufficiale del club.

Milan, sono 195 milioni di euro in rosso: la società rossonera ne spiega i motivi nel comunicato ufficiale

Cifre spropositate quelle annunciate dal club rossonero. Il Milan, intanto, spiega nel dettagli la situazione legata al proprio bilancio e annuncia: “I risultati possono considerarsi migliorati”. Sì, perché appunto, il club rossonero ha spiegato i motivi che hanno portato ad una perdita così corposa sul proprio bilancio. Quanto segue, è apparso sul sito della società milanista: “I risultati pubblicati all’interno dell’esercizio approvato, si considerano migliorati. Sono in linea con le aspettative della nostra società, da sempre impegnata verso la conformità al Financial Fair Play. Una Società delle dimensioni del Milan richiede tempo per trasformarsi, c’è fiducia totale per il percorso che si sta seguendo”.

Milan, emergenza Covid: “Impatto sul bilancio derivato anche dall’emergenza sanitaria”

E’ inoltre ovviamente evidente, che l’emergenza Covid ha inciso e ne parla lo stesso Milan, all’interno del comunicato pubblicato: “E’ evidente che il forte impatto sul bilancio, sia derivato anche dallo stato di emergenza sanitaria, con conseguente chiusura dello stadio”.

Un allarme che ovviamente è legato a diverse società in Italia, che hanno pure tanto speso durante questa sessione di calciomercato. Presto, i club di Serie A, si augurano di poter tornare ad incassare, perché questo vorrebbe dire una tregua da parte del Covid, che sta letteralmente tagliando in due le gambe al calcio italiano.