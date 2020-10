Mercato Juventus: Pogba a zero, la confessione

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e vero pallino di mercato della Juventus, ha parlato del suo contratto.

Mercato Juve, il contratto di Pogba scade a giugno

Il francese è intervenuto nella conferenza stampa con la Francia ma Paul Pogba non si è sbilanciato sul rinnovo del suo contratto in scadenza a fine anno.

“A tutti piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarebbe sicuramente un sogno, un giorno mi piacerebbe giocarci, ma per adesso indosso la maglia del Manchester United e amo il mio club. Rinnovo? Se ne è parlato fin troppo, adesso è ora di pensare al campo ed io sono concentrato. Non ho ancora parlato con Ed Woodward, per ora non c’è niente.”

Juventus ancora su Pogba?

La Juventus potrebbe prendere Paul Pogba? Difficile dirlo ora ma il mancato rinnovo accende le speranze della Juve. Come riportato da Rai Sport, infatti, nonostante le parole di faccia il Manchester United sembrerebbe non esser riuscito a trovare l’intesa con Mino Raiola per il nuovo contratto di Paul Pogba.

Ultime Juve, senza rinnovo Pogba parte?

Paul Pogba, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2021. Nelle ultime settimane Mino Raiola aveva riaprto ad una firma che di fatto non è arrivato

Le parti, infatti, probabilmente stanno proseguendo le trattative con un po’ troppa calma. Questo potrebbe rappresentare una buona notizia per la Juventus visto che senza prolungamento Pogba potrebbe andar via anche a gennaio o arrivare a giugno a zero.

I Red Devils, infatti , senza la firma sarebbero costretti ad accettare anche contropartite tecniche per lasciar andare il calciatore.

La Juventus sotto questo punto di vista avrebbe diversi calciatori graditi allo United come Bernardeschi e Ramsey.

Pogba, come Eriksen lo scorso anno, potrebbe lasciare la Premier a prezzo di saldo a gennaio oppure andar via a zero in estate visto che da febbraio sarebbe libero di firmare per qualsiasi altro club e lui non ha mai disdegnato un ritorno a Torino.