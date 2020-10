La Serie A e il Coronavirus continuano a camminare nella stessa direzione, creando scompiglio e panico nei calciatori e in tutti i tifosi. Il caso più eclatante è sicuramente rappresentato dalla gara non disputata tra Juventus e Napoli che è ancora in corso di valutazione e che ha rischiato di non vedere Cristiano Ronaldo e compagni di partecipare al ritiro delle Nazionali.

Coronavirus Juventus, Ronaldo il primo a rompere la bolla

I calciatori della Juventus erano stati inseriti nella cosiddetta “bolla” per evitare di entrare in contatto con eventuali positivi e non disputare la gara contro gli azzurri. Il rischio, per tutti i bianconeri, era quello di non partecipare alle gare delle proprie Nazionali e, secondo la Gazzetta dello Sport, già dopo il fischio finale di Juventus-Napoli è stata presa la prima decisione di rompere la “bolla” per essere liberi di partire. Il primo a prendere questa decisione sarebbe stato Cristiano Ronaldo che non ha voluto minimamente ascoltare il consiglio della dirigenza e dei medici bianconeri.

Già allo stadio, secondo la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di una scenata davanti ai compagni con la dirigenza. Chiedeva di poter lasciare Torino e raggiungere il ritiro del Portogallo in vista della sfida contro la Spagna. Il campione lusitano aveva già ottenuto un primo tampone negativo e per questo si sentiva al sicuro anche se, secondo il regolamento, sarebbe servito il terzo tampone negativo nella giornata di martedì per certificare la negatività assoluta al virus.

Juve, 7 calciatori “denunciati” all’ASL

La posizione di Cristiano Ronaldo, poi, è stata appoggiata anche da altri 6 calciatori: Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo, Demiral e Buffon. La Juventus ha cercato, invano, di trattenerli e alla fine si è vista costretta a “denunciare” la loro partenza alla ASL di Torino. Ora, i calciatori sono sotto osservazione e rischiano di essere sanzionati con multe più o meno salate.

