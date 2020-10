Islanda-Italia U21, decisione UFFICIALE: partita rinviata per Coronavirus

Islanda-Italia, partita rinviata: le autorità hanno deciso, non si può rischiare con il Coronavirus

Il calcio vive l’emergenza, che adesso preoccupa. I calciatori sono partiti per le gare delle Nazionali e pure gli azzurrini, per Islanda-Italia. La sfida però, degli Under 21, è stata ufficialmente rinviata. Il motivo riguarda la positività venuta fuori nel corso degli ultimi giorni prima di Bastoni e poi dei milanisti Plizzari e Gabbia. Quest’ultimo, è stato annunciato dal Milan nel corso dell’ultima ora e adesso, inevitabilmente, le autorità islandesi hanno deciso di rinviare il match che era in programma quest’oggi alle 17, presso Reykjakik.

LEGGI ANCHE >>> Milan, allarme Coronavirus: un terzo giocatore è positivo (UFFICIALE)

Islanda-Italia, le positività compromettono la sfida: partita rinviata dopo la notizia legata a Gabbia e Bastoni

Gli azzurrini di Paolo Nicolato non scenderanno in campo, non ci sarà la sfida contro l’Islanda che rappresentava un’occasione molto importante in chiave qualificazione. L’Italia U21 non avrebbe dovuto steccare la sfida, dopo il KO con la Svezia, per non compromettere la qualificazione.

Hanno determinato il rinvio dunque, le positività dei due calciatori, più quella di un membro dello staff. In questo momento la Federazione starebbe organizzando il volo charter per organizzare il viaggio di ritorno, con i positivi che saranno affidati ai club di appartenenza, finendo in isolamento, in attesa poi di doppia negatività.

Cosa succede ora con il derby? Oltre a Islanda-Italia, anche Inter-Milan è ora a rischio

In apprensione tutti per quello che sarà il futuro imminente del calcio. La salute dei calciatori viene prima di ogni cosa, ma il calcio prova ad andare avanti. Questo, nonostante la complessa situazione legata all’epidemia che sta continuando a colpire in tutto il mondo. Nella giornata è arrivata dunque un’altra positività al Covid, questa volta con il nome di Matteo Gabbia, e c’è da capire quali stravolgimenti potrebbe subire il calcio italiano.

Nella serata di sabato è in programma il derby di Milano, con Inter e Milan che dovrebbero sfidarsi, ma al momento sono ben 8 i positivi al Covid-19. E, con il precedente di Juventus-Napoli, potrebbe essere a rischio la partita legata alle due milanesi, con il rischio alto di contagi in una sfida che potrebbe subire le stesse conseguenze di Napoli-Genoa. Tutto si chiarirà nella prossima settimana.