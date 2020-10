Coronavirus Serie A, tegola Inter: un altro calciatore positivo. Il comunicato

La Serie A inizia ad essere invasa da casi di Coronavirus: anche l’Inter di Antonio Conte deve fare i conti con tanti positivi e ciò inizia a spaventare in vista del derby di domenica prossima.

Coronavirus Inter, anche Radu positivo al Coronavirus

Dopo la positività di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, l’Inter ha continuato a tenere sotto controllo gli altri calciatori e nella giornata di ieri sono emersi altri due casi di positività. Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Coronavirus e ora, come i compagni, sono in isolamento. Ma la cattive notizie, per l’Inter tardno ad arrivare perché pochi minuti fa il club nerazzurro ha comunicato di aver scoperto un altro positivo: si tratta di Andrei Radu.

Inter, tutti i positivi al Coronavirus

Inter, il comunicato sulla positivtà di Radu

Sul proprio sito ufficiale, i nerazzurri hanno comunicato che il portiere sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per verificare la positività al Coronavirus.

“MILANO – FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile.

Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli“.

Inter, pericolo focolaio

I tamponi dei calciatori nerazzurri, ora, iniziano a dare più di una preoccupazione. Ad oggi è salito a 5 il numero dei contagiati e nelle prossime ore saranno effettuati altri tamponi per scongiurare il pericolo focolaio. Intanto anche nella Lazio, ultimo avversario dell’Inter, inizia ad insediarsi la paura di possibili contagi dopo i contatti ristretti con i calciatori nerazzurri. A questo punto, per la Lega Serie A, c’è da chiedersi se il protocollo sia davvero efficace oppure no e applicare delle modifiche per permettere al campionato di proseguire.

