L’Inter di Antonio Conte ha iniziato molto bene la nuova stagione, con due vittorie e un pareggio in Serie A. Il derby di domenica prossima sarà già una partita clou per la classifica, dato che sarà il secondo scontro diretto consecutivo per i nerazzurri. Il campo è fondamentale ma la dirigenza dell’Inter resta comunque con lo sguardo fisso sul calciomercato e sui possibili colpi in entrata nella prossima sessione.

Calciomercato Inter, idea Milik per gennaio

Tra i migliori in questo inizio di stagione ci sono senza dubbio Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, già a tre gol a testa e capocannonieri dei nerazzurri. I gol dei due centravanti, però, non lasciano tranquillo Antonio Conte che sa che dovrà anche regalare giornate di riposo ad entrambi e non ha un sostituto all’altezza. Andrea Pinamonti è l’unica punta di ruolo su cui potrebbe fare affidamento il tecnico per le prossime settimane ma non dà le stesse garanzie del duo titolare. Per questo motivo, per gennaio, si sta pensando di tentare un altro colpo in attacco e, a sorpresa, potrebbe corrispondere al nome di Arkadiusz Milik.

Calciomercato Inter, Milik affare low cost

L’attaccante polacco del Napoli è fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso, tanto da non essere inserito nemmeno nelle liste per la Serie A ed Europa League. La sensazione è che lascerà Napoli a parametro zero nella prossima stagione e già da febbraio potrà accordarsi con qualsiasi club. Per il club di De Laurentiis, però, ci sono ancora labili speranze di guadagno: la sua cessione a gennaio porterebbe nelle casse azzurre una somma che, seppur minima, sarebbe importante per non fare minusvalenza.

Milik-Conte: la nuova coppia della Serie A

Secondo quanto riferito da sportmediaset.it il club nerazzurro a gennaio potrebbe effettuare un tentativo per l’attaccante polacco del Napoli, il cui contratto scade a giugno 2021. Il polacco sarebbe perfetto, per caratteristiche, nell’Inter di Conte: sa giocare sia da centravanti che da seconda punta e potrebbe affiancare sia Lautaro che Lukaku.

