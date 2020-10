Tre partite, tre gol: è lo score di Lautaro Martinez con l’Inter in questo inizio di stagione che lo ha visto, anche, protagonista del calciomercato. Alla fine il Toro è rimasto ancora in nerazzurro per crescere ancora e provare a vincere qualche trofeo.

Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro Martinez esce allo scoperto

L’Inter ha voluto trattenere fortemente il calciatore argentino che interessava alle big europee. Barcellona e Real Madrid su tutte che hanno manifestato interesse concreto per l’attaccante argentino. A far chiarezza sul presente e sul futuro di Lautaro Martinez ci ha pensato il suo agente, Beto Yaque, che è intervenuto a TNT e ha parlato della sessione di mercato appena conclusa.

“Il passaggio in Europa lo ha fatto crescere, oggi è uno dei giocatori che stanno raggiungendo il massimo livello. Ha avuto la possibilità di crescere e migliorare, si sta inserendo molto bene. Per lui era il debutto nelle qualificazioni, è importante far parte della Nazionale dopo essere stato fuori dai Mondiali”.

Calciomercato Inter, ag. Lautaro: “Giocare con Messi è un sogno”

Ieri sera il calciatore argentino ha giocato accanto a Messi nell’attacco dell’Argentina, facendo immaginare ciò che sarebbe potuto essere al Barcellona ma che (ancora) non è stato. Il suo agente ha parlato anche di questa coppia d’attacco.

“E’ entusiasta della squadra e giocare al fianco di Messi per lui è un sogno”.

Barcellona? “Ci sono state tante voci, lo volevano tutti ma di concreto non c’è stato nulla“.

Ag. Lautaro: “Rinnovo? Ha altri due anni di contratto”

Interrogato sul rinnovo con i nerazzurri, Beto Yaque è sembrato molto chiaro, anche se ha lasciato aperti margini molto importanti all’Inter. Il futuro del Toro Martinez potrebbe essere ancora in nerazzurro per molto tempo.

“Ha ancora due anni di contratto, la sessione di mercato si è appena conclusa, non ci siamo ancora seduti a parlare di rinnovo”.

