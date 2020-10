Calciomercato Inter, ecco chi è il primo acquisto per gennaio

Il mercato di Serie A continua ad essere molto attivo, e in questi ultimi giorni sono state tante le indiscrezioni trapelata in vista di gennaio. E’ chiaro di come le big italiane siano intenzionate a programmare qualche altro rinforzo, e ne sa qualcosa l’Inter, la quale si sta muovendo per trovare degli elementi graditi a Conte. I nomi sul taccuino sono diversi, ma pare che sia stato individuato il profilo giusto.

Ultime Inter: Gervinho rinforzo per gennaio

Tra i tanti obiettivi dell’Inter per gennaio pare ci sia anche Gervinho, attaccante del Parma ed ex Roma. L’ivoriano sta disputando delle buone annate con i crociati, e Conte potrebbe averlo identificato come il rinforzo giusto. E’ chiaro che si tratti di un giocatore di una certa età, ma è altrettanto vero di come la sua velocità potrebbe aiutare non poco le fasce nerazzurre. Stando a quanto riportato dai maggiori portali spagnoli, a gennaio l’assalto ci sarà, e chissà che il giocatore non possa diventare l’arma in più dell’Inter.

Mercato Inter: a gennaio serve una punta

Gervinho per il ruolo di esterno, ma attenzione anche al ruolo di punta. Non è infatti da escludere che l’Inter possa assaltare un centravanti, magari per compensare al non arrivo di un giocatore in quel ruolo. Ci sono Sanchez e Pinamonti è vero, ma entrambi non rispecchiano i parametri imposti da Conte. Il cileno è più una seconda punta, il seconda è ancora giovane ed ha bisogno di crescere. Occhi puntati su Milik, in forza al Napoli ma praticamente separato in casa. Il polacco è un giocatore importante, e vista la situazione attuale, potrebbe trasferirsi in nerazzurro anche a prezzo di scarto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, individuato il nuovo attaccante: arriva dalla Serie A

News Inter: attenzione anche alle cessioni

Se da una parte l’Inter pianifica gli acquisti per gennaio, dall’altra la società nerazzura pensa anche alle cessioni. Qualcuno andrà via, e ad oggi i maggiori indiziati sono Eriksen e Nainggolan. Il danese rischia di essere relegato in panchina, il belga voleva già partire in questa sessione.

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Inter, Eriksen alza la voce: “Ora basta, non voglio stare in panchina”

>>>Calciomercato Inter, cessione a gennaio: ci sono due big