Juventus in apprensione: il portoghese è risultato positivo al Covid-19

Juventus preccupata, Anthony Lopes risultato positivo al Covid-19: era in ritiro con Cristiano Ronaldo!

Arrivano brutte notizie direttamente dal Portogallo e dal ritiro della Nazionale portoghese. Anthony Lopes è risultato positivo al Covid-19. Il compagno di squadra di Cristiano Ronaldo e portiere del Lione, dunque, è stato prontamente isolato ma, nei giorni scorsi, è stato a stretto contatto ovviamente con i suoi connazionali e, di conseguenza, anche con CR7. C’è apprensione adesso attorno al fuoriclasse portoghese che, ora effettuerà il ciclo di tamponi come da protocollo, in attesa di conoscere l’esito dei test. E, il mondo Juventus, è in totale apprensione attorno alla sua situazione.

Portogallo, positivo Anthony Lopes: il calciatore è già tornato in Francia, ora si attendono i nuovi esiti dei tamponi di Cristiano Ronaldo

C’è preoccupazione attorno alla positività di Lopes, un po’ come successo per l’altra positività arrivata nel corso della giornata, legata a Gabbia, così come quella di Bastoni, per l’Italia U21. Insomma, essere positivi in Nazionale, crea ancora più allarme tra i calciatori, che possono contagiarsi e poi contagiare i compagni al club di appartenenza. Un vero e proprio allarme per la Nazionale lusitana. All’interno dell’organico è ovviamente presente il pluripremiato Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo, che ora dovrà effettuare tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo, l’estremo difensore del Lione, è già tornato in Francia. Il calciatore vivrà un periodo di isolamento obbligato.

Portogallo, polemica in Nazionale: CR7 rompe la bolla e adesso spunta la positività di Lopes

Il portiere è risultato positivo al Covid-19, Cristiano Ronaldo aveva deciso di rompere la “bolla” della Juventus. Nel corso della mattinata, la news legata alla decisione del campione portoghese, che non ne ha voluto sapere di restare fermo in Italia e non dare manforte ai suoi compagni di squadra in Nazionale. Chiedeva, Cristiano Ronaldo, di poter lasciare Torino e raggiungere il ritiro del Portogallo in vista della sfida contro la Spagna. Un vero e proprio sfogo da parte dell’attaccante della Juventus, che ora si trova coinvolto nella situazione legata alla positività del suo connazionale.

