Ultime Milan, il punto sugli infortunati in vista del derby

Una stagione che è iniziata nel migliore dei modi per il Milan, il quale sta praticamente proseguendo sulla scia della scorsa annata. I rossoneri stanno acquisendo sempre di più un’identità di squadra, e questo anche grazie ai vari interpreti, ormai nel vivo del progetto, e soprattutto imprescindibili per Pioli. E’ chiaro però di come possano esserci delle assenze di tanto in tanto, con un derby da giocare appena dopo la sosta.

Ultime Milan: Ibra e Rebic, ci saranno al derby?

Tra i vari indisponibili di questo periodo per il Milan c’è soprattuto Ibrahimovic, il quale diversi giorni fa è stato colpito dal Coronavirus. Lo svedese è infatti risultato positivo, ed è stato costretto ad uno stop di un paio di settimane. Ci sarà al derby? Difficile da prevedere, anche perchè in questo caso non può trattarsi di un infortunio come gli altri: l’unica speranza è che i prossimi due tamponi escano negativi, in modo da ritornare ad allenarsi con il resto della squadra. Situazione divera per Rebic, infortunatosi al gomito nel match contro lo Spezia, e che non ha presentato alcun tipo di frattura. Prossima visita prevista ad inizio settimana prossima, solo allora ci si accerterà della sua presenza o meno.

News Milan: si aspetta anche Romagnoli

Altra situazione da valutare quella di Alessio Romagnoli, capitano rossonero ormai vicinissimo al ritorno in campo. La lesione al polpaccio lo ha tenuto fermo per circa due mesi, e adesso Pioli spera di riaverlo a disposizione già al derby in coppia con Kjaer. Il centrale è stato sostituito da Gabbia fino ad oggi, e in caso non dovesse esserci il recupero completo, è possibile che Romagnoli venga convocato in panchina per fare ancora spazio al giovane difensore.

Milan: un derby per dimostrare

Pioli tira le somme per il suo Milan, e lo fa sia per quanto riguarda gli infortunati, sia soprattutto per i giocatori a disposizione. Il derby sarà importante più che mai, anche perchè quest’anno i rossoneri vogliono dare dimostrazioni, garanzie. Il Diavolo ha ambizioni importanti, battere i cugini significherebbe quasi consacrarsi.