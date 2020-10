Fiorentina, tifosi viola insultano sui social il fratello di Federico Chiesa

Gesto a dir poco vergognoso quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina: hanno scritto offese di ogni tipo sul profilo social di Instagram del fratello del Nazionale azzurro.

Fiorentina, tifosi insultano il fratello di Federico Chiesa

E’ passato solamente qualche giorno dal trasferimento ufficiale di Federico Chiesa dalla Fiorentina agli “odiati” rivali della Juventus. Il 5 ottobre, ultimo giorno di calciomercato, alcuni supporters dei gigliati hanno aspettato proprio il loro ex beniamino che uscisse dalla clinica “Fanfani” dove aveva appena finito di effettuare le visite mediche prima del suo passaggio al club di Andrea Agnelli, solo per riempirlo di insulti ed offese di ogni genere. Pare che alcuni “tifosi” viola non hanno ancora digerito questo passaggio ai bianconeri del loro capitano ed hanno sfogato la loro rabbia riempiendo di insulti il profilo social del fratello minore, Lorenzo, che di anni ne ha solamente sedici. “Andate via da Firenze. Non vogliamo la m***a come voi“, “Famiglia di pezzenti“, “Mercenari, traditori, via dalla città” ecc…C’è addirittura chi gli augura la morte solo perché il fratello ha deciso di provare una nuova carriera calcistica altrove. Lorenzo Chiesa, classe 2004, milita ancora nella società di Rocco Commisso tra le fila dell’Under 16. Non si sa se continuerà a giocare lì o cambierà strada come ha fatto suo fratello. Non è da escludere che anche il loro papà Enrico (grande attaccanti negli anni 90) porti via anche il più piccolo dei Chiesa altrove, attaccato ingiustamente dalla rabbia repressa di alcune persone.

Uno spettacolo mortificante

Ricordiamo che stiamo parlando solamente di un ragazzino che sta inseguendo il sogno di diventare un calciatore professionista e magari intraprendere la carriera del fratello o quella del padre. Fortuna che sono arrivati anche messaggi di solidarietà, proteggendo il giovane calciatore dagli attacchi degli haters. Perché alla fine stiamo parlando semplicemente di uno sport.

Intanto il Milan non molla la pista Milenkovic

Il Milan non è riuscito a trovare un difensore per questa stagione e, molto probabilmente, busserà alle porte di altri club a gennaio alla ricerca di un centrale. La Fiorentina dovrà prepararsi all’assalto dei rossoneri per Nikola Milenkovic.

