FIGC, Gravina: “Protocollo? Ecco le ultimissime”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a commentare le polemiche sulla richiesta di modifica del protocollo per il calcio professionistico validato dal CTS:

FIGC, Gravina: “Protocollo? deve essere applicato”

Queste le parole del numero uno della federcalcio in merito al protocollo e alla sua applicabilità da parte dei club di Serie A ma nonsolo

“Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di dichiarazioni che hanno contribuito a gettare il mondo del calcio, le istituzioni sportive ed i tifosi in inutili tensioni ; quello che chiediamo è l’applicazione rigorosa del protocollo in essere da parte di tutti, in questo momento questo rappresenta l’unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo della stagione sportiva in tutti i campionati. Solo così potremo portare a termine il campionato e le cose così come sono iniziate.

La FIGC ha condiviso un percorso chiaro con i Ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che è nato tra di noi in questi mesi, noi potremo fronteggiare tutte le difficoltà connesse a questa terribile pandemia. Siamo consci che, con una tale recrudescenza dei contagi, in questo non si può parlare di riapertura degli stadi, anzi questo argomento deve essere necessariamente messo in secondo piano”.

Serie A, avanza il piano playoff: la Lega Calcio pronta a rivoluzionare il campionato

Consci della situazione critica, in Serie A si valutano tutte le alternative. Una di queste, vedrebbe protagonisti ancora una volta, i playoff. Questi, potrebbero essere validi per la stagione in corso, quella 2020/2021 per portare a termine l’annata.

La Lega starebbe già vagliando il programma che ne verrebbe fuori per la Serie A, per un torneo che andrebbe a svolgersi in più fasi. Sarebbe una valida alternativa all’emergenza legata al Covid che potrebbe far finire la stagione anche in caso di stop.

Final Eight con playoff: la Serie A cambierebbe volto nel 2021

Per questo la Lega Calcio si starebbe studiando l’opzione legata ai playoff, con un torneo di Serie A che andrebbe a svolgersi in tre fasi. Una soluzione vedrebbe in programma 340 partite. Al termine di questa ci sarebbe una Final Eight così come vissuto in Champions League ed Europa League, dai quarti di finale in poi.