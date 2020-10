Douglas Costa, rapina prima dell’addio: svaligiata la sua abitazione a Torino

Douglas Costa, rapina con scasso: svaligiata l’abitazione a Torino

Una rapina prima del saluto alla città, Douglas Costa ha dovuto fare i conti con un brutto episodio poco prima dell’addio con destinazione Bayern Monaco. Un brutto episodio quello legato al calciatore brasiliano, nell’abitazione che avrebbe dovuto lasciare in via Lagrange a Torino. I malviventi si sono fatti spazio forzando una porta finestra presente nella casa di Douglas Costa, entrando così in casa per realizzare la rapina, a questo punto, programmata. La sensazione è che i ladri conoscessero i movimenti del calciatore e la stessa sua abitazione, architettando dunque l’entrata da quella porta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa ai saluti

Rapina prima dell’addio: bottino ingente per i ladri, che hanno svaligiato la casa di Douglas Costa

Stando a quel che rivelano i colleghi de La Stampa, un brutto episodio quello capitato a Douglas Costa e famiglia che, per fortuna, non erano presenti nell’abitazione nel momento della rapina. I ladri si sarebbero aggirati in casa per far pulizia di gioielli e orologi, il bottino non è stato ancora quantificato dagli inquirenti, ma sarebbe veramente molto alto. Vittima di una rapina l’ex calciatore juventino, molto scosso per l’accaduto. Non ha lasciato alcun messaggio social quello che è ormai il nuovo giocatore del Bayern Monaco, che ha “consumato” le sue IG stories per salutare i suoi nuovi/vecchi tifosi, che lo hanno riaccolto a braccia aperte nella sua esperienza tedesca.

Addio amaro per Douglas Costa: saluto con rapina