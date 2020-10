Calciomercato Milan, si complica il rinnovo di un gioiello

Il Milan continua il suo calciomercato, e lo fa nonostante la sessione estiva sia terminata da poche ore. Il club rossonero ha bisogno di certezze e garanzie anche per il futuro, e questo passa anche per i rinnovi di qualche gioiello. Se da una parte ci sono operazioni già andate a buon fine, dall’altra troviamo qualche piccolo ostacolo per un giocatore in particolare, ad oggi fondamentale per Pioli.

Ultime Milan: rinnovo complicato per Calhanoglu, i dettagli

Tra i giocatori più importanti e migliorati del Milan troviamo senza ombra di dubbio Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che in questo ultimo periodo sta facendo faville in maglia rossonera. Dal finale di scorsa stagione, fino all’ultima gara dell’annata attuale, l’ex Bayer Leverkusen è salito in cattedra, spesso trascinando la sua squadra alla vittoria. Un giocatore rinato e finalmene valorizzato, diventato pian piano imprescindibile per il Diavolo. Ora però il caso rinnovo, con un gap economico ancora importante tra domanda e offerta. Il turco vorrebbe migliorare l’attuale compenso da 2,5 milioni di euro a stagione, i rossoneri ci vanno ancora piano. E’ chiaro di come bisogni incontrarsi per trovare un accordo, anche perchè il Milan non ha alcuna intenzione di perdere il suo campione a parametro zero. Questa la notizia riportata da cm.com.

Rinnovo Calhanoglu: quando ci sarà l’incontro?

Il rinnovo di Calhanoglu è un argomento prioritario per il Milan, il quale vorrebbe blindare il suo giocatore il più presto possibile, prima poi di incappare in qualche ulteriore complicazione. Serve un summit di mercato, e proprio a proposito di questo pare che tra circa un paio di settimane possa esserci un incontro tra club e agente del giocatore, Gordon Stipic. Da lì in poi inizieranno le discussioni, con entrambe le parti volenterose di continuare insieme.

Mercato Milan: si lavora ad un altro rinnovo

Intanto il Milan lavora anche ad un altro rinnovo, forse ancora più importante: quello di Donnarumma. Le contrattazioni con Raiola stanno proseguendo, e nelle scorse ore sono arrivate delle importanti novità a riguardo.

