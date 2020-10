Calciomercato Juventus, pronto il maxi-affare con il Barcellona

Il calciomercato in Serie A si è concluso da poche ore, ma la maggior parte delle squadre italiane, sta continuando a portare avanti diverse operazioni, anche in vista di gennaio. Ne sa qualcosa la Juventus, sembra ombra di dubbio uno dei club più di attivi in Europa, e che adesso pare non essersi affatto fermata con sondaggi e proposte. Tra gli obiettivi bianconeri ci sarebbe infatti un giocatore del Barcellona.

Ultime Juventus: Dembelè nel mirino

La Juventus continua a muoversi intensamente sul mercato, e in questo momento ragiona su quelli che potrebbero essere i prossimi colpi. Sguardo rivolto a gennaio, e soprattutto verso il Barcellona, dove c’è un giocatore che piace e non poco: stiamo parlando di Dembelè, esterno offensivo francese ai blaugrana da due stagioni. L’ex Borussia Dortmund non è mai riuscito ad imporsi al massimo in Spagna, complici anche diversi infortuni che ne hanno condizionato la crescita. La Vecchia Signora però è interessata parecchio, e stando a quanto riportato da Tuttosport, starebbe preparando un assalto vero e proprio.

Juventus-Dembelè: come convincere il Barcellona

L’interesse della Juventus nei confronti di Dembelè è reale, e i bianconeri vogliono e devono trovare un modo per convincere il Barcellona. Il costo dell’operazione è molto elevato, e ad oggi sembra piuttosto chiaro ed evidente di come ci sia il bisogno dell’inserimento di una contropartita. Un giocatore gradito ai blaugrana potrebbe infatti sbloccare tutto, e al momento uno dei più nomi più caldi è Bernardeschi. L’esterno sta trovando poco spazio con il club di Torino, e già in passato era finito nei radar della squadra catalana. Che possa esserci un ritorno di fiamma, magari in un maxi-affare?

Mercato Juventus: Dembelè gradisce la destinazione

Dembelè è un obiettivo concreto per la Juventus, e pare inoltre che la destinazione Torino sia molto gradita per il calciatore francese. Quest’ultim ha avuto dei flirt con altre squadre in queste ultime settimane, ma ogni tipo di trattativa non è andata a buon fine. C’è chi dice che sia stato per vestire la maglia bianconera, altri per questioni monetarie. Intanto una cosa è certa: Paratici non mollerà la presa.

