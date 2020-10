Calciomercato Juventus: colpo a zero dal Milan

La Juventus fa sul serio. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club bianconero starebbe provando a chiudere il colpo a parametro zero dal Milan.

Calciomercato Juventus: colpo Calhanoglu a zero

Il mercato non dorme mai. Come riportato da Sky Sport la Juventus continua a muoversi in vista del prossimo calciomercato di gennaio ma anche di giugno.

Sulla lista della spesa e dei possibili colpi di Fabio Paratici ci sono ancora diversi calciatori che potrebbero arrivare a Torino anche a parametro zero. La Juve, come sempre, vorrebbe sfruttare le grandi occasioni che potrebbero nascere nel prossimo gennaio.

Mai come questa volta, la riapertura di mercato a gennaio infatti è vicina e Pirlo, dopo aver testato la rosa in questi mesi, potrebbe anche chiedere qualche rinforzo nel mercato invernale.

Inoltre la Juve programma anche il mercato per la prossima estate. Come detto, tantissimi nomi in ballo i bianconeri starebbero pensando anche ad una novità, Calhanoglu del Milan.

Mercato Juve 2021: Calhanoglu può arrivare a zero

Secondo le ultime di mercato, Paratici starebbe valutando concretamente la possibilità di acquistare Hakan Calhanoglu. Anzi, di metterlo sotto contratto a zero.

Dalle parti della Continassa, in questi giorni, sarebbe spuntata una nuova idea legata al turco Hakan Calhanoglu, che potrebbe svincolarsi a parametro zero a fine stagione.

Nonostante il numero 10 del Milan non sia più giovanissimo, il calciatore avrebbe l’ambizione di giocare la Champions League da protagonista.

Su di lui ci sono oggi diversi club interessati a prenderlo da svincolato.

Su tutte però le formazioni che si sono mosse con largo anticipo sarebbero la Juventus e l’Atletico Madrid.

Ultime Juventus: il rinnovo è lontano

Il centrocampista turco, infatti, ad oggi non avrebbe ancora intenzione di rinnovare. Il motivo? La distanza tra quello che chiede Calhanoglu e quello che offrono i rossoneri per la firma del nuovo contratto resta ancora molto ampia.

Per questo motivo ad oggi non ci sono grandi possibilità che il giocatore rinnovi il contratto. Per questa ragione, Paratici tiene d’occhio Calhanoglu ma, come detto, il turco non è l’unico giocatore che interessa il CFO bianconero che gioca nel Milan. Allettante, infatti, potrebbe farsi anche l’occasione di prendere Gigio Donnarumma.