Calciomercato Juventus: colpo dal Real a gennaio

La Juventus sarebbe pronta a chiudere il colpo di mercato a gennaio. I bianconeri lavorano per la chiusura.

Calciomercato Juventus: colpo Marcelo a gennaio

Dopo aver lavorato sottotraccia per portare il brasiliano a Torino durante la scorsa estate, la Juventus dovrebbe tornare alla carica per Marcelo ange nella prossima sessione di mercato. L’esterno potrebbe arrivare durante il calciomercato di gennaio vista anche l’amicizia con Ronaldo.

Mercato Juve 2021: Marcelo in uscita dal Real

L’avventura di Marcelo al Real Madrid sembrerebbe essere oramai arrivata al capolinea, soprattutto in questo momento, in cui l’esterno brasiliano si ritrova a ricoprire il ruolo di sostituto del giovane francese Mendy, a tutti gli effetti il titolare scelto da Zidane per il binario di sinistra del Real.

Per questo motivo la Juventus si sarebbe mossa già nell’estate scorsa. Dopo il primo “no” da parte dei Galactivos, secondo quanto riportato da ‘todofichaes.com’ il trasferimento del 32enne in bianconero non sarebbe più così complesso come lo è stato negli anni scorsi.

Mercato Juve: i dettagli della trattativa per Marcelo

La Juventus, dunque, starebbe lavorando per l’arrivo di Marcelo. Del resto a Torino in questo momento è rimasto solo Alex Sandro come esterno mancino di ruolo. La corsia sinistra si andrebbe così a rinforzare e Andrea Pirlo potrebbe accogliere un nuovo calciatore gennaio.

A sorprendere, tuttavia, potrebbe essere la formula del passaggio del brasiliano campione d’Europa in Italia.

I bianconeri, infatti, starebbero lavorando sulla soluzione in prestito fino a giugno 2021. Secondo Paratici sarebbe questa un’occasione sia per il Real Madrid, che riuscirebbe a sgravarsi di parte dell’ingaggio del brasiliano, che per il giocatore stesso, che avrebbe la possibilità di ritrovare minutaggio e continuità in campo in attesa poi di lasciare Madrid.

In questo modo la Vecchia Signora si accollerebbe l’alto stipendio del terzino per sei mesi, ed il Real potrebbe liberarsi di un peso economico ma soprattutto nello spogliatorio. Zidane ovviamente vorrebbe evitare questa soluzione non volendo perdere la sua alternativa a Mendy, ma l’accordo tra le società potrebbe arrivare allo stesso modo. In alternativa, se non arrivasse Marcelo, con la stessa formula la Juventus potrebbe prendere Emerson Palmieri dal Chelsea.