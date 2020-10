Calciomercato Inter, colpo per la fascia sinistra: ci sono due obiettivi

Il mercato di Serie A non finisce mai, nemmeno quando finisce. Sembra strano dirlo, ma è così. Diverse squadre italiane stanno già programmando per il futuro, ed in particolare ci si sta proiettando già verso quella che sarà la sessione di gennaio. Attenzione all’Inter, intenzionata a puntellare ancora un po la rosa, e che potrebbe programmare un altro investimento importante. Conte è e sarà esigente, ancora una volta.

Ultime Inter: Marcos Alonso e Emerson Palmieri obiettivi per la fascia sinistra

L’Inter è stata una delle squadre più attive sul mercato, e pare che non sia affatto finita qui. La squadra nerazzurra è ancora in cerca di ulteriori rinforzi, ed in particolare si starebbe concentrando sulla fascia sinistra: sul taccuino ci sono diversi nomi, ma ad oggi i due obiettivi principali sono Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Come riportato da Tuttosport, il club meneghino starebbe tenendo d’occhio i due terzini del Chelsea, e in caso di passaggio dei gironi di Champions League, non sarebbe affatto da escludere un “regalo” per Antonio Conte.

Mercato Inter: Alonso e Palmieri, quanto costano?

Sia Alonso che Palmieri sono due giocatori seguiti parecchio da vicino per l’Inter, interessata soprattutto a giocatori adatti al gioco di Conte. Entrambi hanno giocato sotto la guida del tecnico nerazzurro, ed è per questo che sia Ausilio che Marotta sarebbero ben disposti a fare un investimento. Stiamo parlando di giocatori con prezzo diverso, con lo spagnolo che dovrebbe costare intorno ai 15-20 milioni di euro, e l’italo-brasiliano sui 25-30. Cifre non altissime, ma che richiedono ugualmente uno sforzo economico, o quanto meno una cessione prima.

Alonso e Palmieri: si, ma prima ci saranno esperimenti

L’Inter ragiona su un investimento per la fascia sinistra, ma Antonio Conte vuole prima vederci chiaro: se dovessero far bene gli attuali giocatori che ha a disposizione in quel ruolo, ecco che non ci sarà il bisogno di bussare alla porta del Chelsea. Young, Perisic, Darmian, Kolarov e D’Ambrosio scaldano i motori, è arrivato il momento di dimostrare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter: arriva l’ultimo colpo dal Chelsea

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Inter, cessione a gennaio: ci sono due big