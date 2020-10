Calciomercato Inter: svelato il futuro di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez potrebbe presto rinnovare con l’Inter. L’attaccante nerazzurro potrebbe rimanere e firmare il suo nuovo contratto.

Calciomercato Inter: ecco l’offerta per Lautaro Martinez

L’offerta dell’Inter per Lautaro Martinez sarebbe da 5 milioni più bonus.

Sarebbe questo il nuovo contratto che avrebbe intenzione di offrire Giuseppe Marotta all’entourage di Lautare che ha il contratto al momento in scadenza di contratto nel 2023. Come riporta Tuttosport a fronte di una richiesta di 7 milioni, la società vorrebbe aumentare l’ingaggio senza toccare il prezzo raggiunto con Lukaku ed Eriksen nonostante l’offerta del Barcellona.

Mercato Inter: e la clausola?

Intanto, la società resta concentrata sul rinnovo di Lautaro Martinez. Rifiutate tutte le offerte arrivate negli ultimi mesi per il calciatore, che è stato tentato più volte dal Barcellona, ora la punta vuole il rinnovo. Gli agenti del calciatore avrebbero chiesto 7 milioni a stagione.

L’argentino sa che non potrà pretendere lo stesso ingaggi offerto dai catalani da 10 milioni a stagione per i prossimi cinque anni, ma spera in un adeguamento. L’Inter e il calciatore dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli per il rinnovo fino al 2025. La clausola di 111 milioni, secondo l’Inter, dovrebbe essere alzata almeno a 150, mentre sarà inserita un’ulteriore clausola anti Juventus.

Se i bianconeri, come accaduto con Icardi, avessero intenzione di comprare l’attaccante argentino pagando la sua clausola, questa solo per la Juve sarebbe di 175 milioni di euro. La firma sul nuovo contratto di Lautaro Martinez potrebbe arrivare entro fine mese.

Inter, il Barcellona non molla Lautaro

Nonostante questo non sembra voler mollare l’idea Lautaro Martinez il Barcellona. Il club catalano ha lavorato in questo mercato a diverse cessioni per poter accontentare Leo Messi nell’acquisto dell’attaccante argentino dell’Inter.

I catalani sognano l’arrivo di Lautaro anche a gennaio e si sarebbero affidati al noto procuratore sportivo Jorge Mendes.

L’offerta di questa estate è stata ritenuta irricevibile da parte del club italiano: 15 milioni di euro più tanti bonus che avrebbero alzato notevolmente il costo dell’operazione. In questi mesi, c’è da scommettere, che il Barca continuerà a lavorare con gli agenti del calciatore per chiudere l’operazione tra un anno.