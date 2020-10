Ultime Inter, altro positivo al Covid nei nerazzurri

La stagione in corso è partita in maniera molto intensa per l’Inter, il quale ha ormai acquisito grande consapevolezza dei propri mezzi, questo anche grazie alle scelte di Conte. Durante questa pausa della Nazionali c’è stato spazio per diversi convocati nella rosa nerazzurra, e tra questi anche Milan Skriniar. Sullo slovacco sono arrivate delle cattive notizie.

Ultime Inter: Skriniar positivo al Covid

Cattive notizie per Milan Skriniar, il quale stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe risultato positivo al Covic nella giornata di oggi. Tampone effettuato con la nazionale slovacca, e un’altra assenza che diventa molto pesante per Antonio Conte. Già qualche ora fa erano giunte delle voci, ma il ct della Slovacchia non aveva fatto nomi. Ora l’ulteriore indiscrezione che conferma tutto, paura e apprensione per il difensore e per il club meneghino.

News Inter: apprensione in casa nerazzurra

Ore molto turbolente in casa Inter, soprattutto vista la situazione relativa al Coronavirus. L’Italia si conferma tuttora molto colpita dal contagio, e anche il mondo del calcio ne sta risentendo parecchio. I nerazzurri hanno infatti accolto la notizia di Bastoni nella giornata di ieri, con il difensore risultato positivo. Oggi è toccato a Skriniar, per quello che un clima quasi surreale per i meneghini. Assenze molto pensati per la squadra di Milano, la quale sarà attesa dall’importante match dopo la sosta contro i cugini rossoneri.

Inter-Milan: Conte in difficoltà, assenze pesanti

Sia Bastoni prima che Skriniar poi non saranno a disposizione di Antonio Conte per il derby contro il Milan. I rossoneri vengono da un buon momento, e il match sarà molto atteso anche visto il momento di forma che entrambe le compagini stanno attraversando. Assenze pesanti per i nerazzurri, che quindi dovranno cambiare le carte in tavola nel reparto difensivo. Posto da titolare per De Vrij, con D’Ambrosio che quasi sicuramente giocherà, e un Kolarov che sarà impiegato ancora una volta nei tre centrali dietro.

