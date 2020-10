Oroscopo di oggi 7 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani avrai una maggiore forza interiore e sarai alla ricerca di nuove prospettive. Purtroppo, però, riguardo il lavoro e il rapporto con gli altri, non hai raggiunto la massima serenità. Chi ha dovuto fare i conti con qualche momento di crisi in amore, cercherà di recuperare l’intesa con il partner.

Toro. In questo momento hai le idee decisamente più chiare su ciò che desideri e sia in amore che sul lavoro le cose saranno migliori. Se saprai metterti in gioco in maniera efficace potrai ottenere buone occasioni. Mettiti in gioco e le soddisfazioni arriveranno.

Gemelli. Dal punto di vista lavorativo dovrai inventarti qualcosa a partire da domani. Forse sei oberato dagli impegni oppure stai facendo i conti con un problema. In questo momento anche l’amore potrebbe diventare fonte di stress.

Cancro. Domani sarà una giornata in cui avrai a che fare soprattutto con i sentimenti. Mai come adesso senti il bisogno di avere persone autentiche e positive intorno a te. Sarai tentato di chiudere tutte le relazioni con persone di poco conto. Chi ha da poco iniziato una relazione, alla fine di ottobre riceverà belle sorprese.

Leone. In questo momento stai vivendo una fase di vita molto scombussolata. Sei in attesa di qualche novità o di una conferma e non è detto non arrivi qualcosa durante i prossimi giorni! Da metà ottobre varie situazioni potrebbero essere più tranquille.

Vergine. Domani dovrai affrontare la giornata munendoti di molta calma. Sarai giù di corda e avrai bisogno di carica per tornare a sorridere. Metti da parte, per stavolta, il tuo bisogno di avere ogni cosa sotto controllo.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani ti sentirai ancora molto stanco. In questi giorni continui a essere in pensiero per le tue finanze. Entro venerdì prossimo l’amore tornerà in auge. A novembre potresti ottenere qualcosa di più sul fronte lavorativo. Il 2020 è stato un anno davvero complicato per te: stringi i denti fino al 2021 e poi potrai essere il protagonista.

Scorpione. Domani sarai pieno di forza e vitalità. Se incapperai in qualche ritardo non arrabbiarti e non prendere decisioni azzardate. In amore di recente quasi tutte le coppie hanno vissuto dei piccoli o grandi contrasti, ma non mancherà la voglia di chiarirsi e risolvere.

Sagittario. Domani potrebbero esserci nuove tensioni nella coppia. I rapporti di lunga data avranno meno rischio di vivere grossi contrasti, ma potrebbero ritrovarsi a discutere di soldi. Sul lavoro avresti bisogno di maggiori garanzie che faticano ad arrivare. Sabato e domenica dovrai usare molta cautela in amore.

Capricorno. Domani sarà una giornata molto interessante ma occhio allo stress. Il fatto è che ti sei stufato di svolgere sempre le stesse attività, avresti voglia di novità. Sul lavoro è un momento importante che richiede tanta attenzione. Questa volta se sei in difficoltà, per qualsiasi motivo, sarà fondamentale agire senza attendere.

Acquario. Domani sarai confuso e agitato. Non sarai in piena forma e se non userai cautela, potresti ritrovarti facilmente sotto stress. Sul lavoro potresti avere qualche momento di tensione. Attendi e non agire d’istinto: vincerai.

Pesci. Domani potresti sentirti piuttosto nervoso. Tante cose non ti stanno più bene e devi prenderti tempo per rifletterti e rialzarti. Anche i rapporti di lunga data incorreranno in qualche problema.

L’oroscopo delle squadre

Atalanta – La Dea, nata sotto il segno della Bilancia, è nel suo mese. Il 2020, però, al contrario delle persone è stato già molto proficuo e il 2021 potrebbe essere ancora migliore. Per la squadra di Gasperini sono in arrivo notizie e risultati clamorosi.