Chris Smalling, nuovo difensore della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al sito ufficiale della Roma:

Intervista a Smalling

“C’è gioia per esser tornato qui. Ho lottato duramente per essere qui e finalmente sono di nuovo qua”:

“È un grandissimo sollievo per me essere qui. Credo che tutti sapessero di quello che volevo e il fatto che sia stata esaudita la mia volontà, anche se così vicino alla chiusura del mercato, è un grande sollievo. Ora posso godermi il fatto di essere tornato e di ricominciare ad allenarmi da domani”.

Tifosi all’aeroporto?

“È stato veramente speciale, mi sono venuti i brividi. Ho sentito il loro amore appena ho messo piede a Roma, e poi è cresciuto sempre di più. È una sensazione speciale”.

Prima volta?

“Non mi era mai capitato personalmente, è sempre bello arrivare in un nuovo club essere accolti da tanti tifosi, ma non pensavo che sarebbe mai successo anche a me. Aver ricevuto tutto questo mi fa venire ancora più voglia di giocare al massimo”.

Smalling sulla trattativa

Trattativa?

“Io sono una persona solitamente calma ma ora il mio umore saliva e altri in cui scendeva. Ovviamente, sapevo quello che desideravo ma dovevo solo attendere che succedesse. Tutti hanno lavorato duramente per far andare in porto l’affare e sono grato a tutti coloro che mi hanno aiutato”.

Roma casa tua?

“Mi ha colpito la passione. Chiunque abita qui vive e respira calcio. È qualcosa di cui si parla senza sosta. Ovviamente quando sono arrivato mi hanno parlato subito del derby e della loro voglia di vincere, per questo fin dalla prima partita ho provato delle bellissime sensazioni, qualcosa che non avrei mai voluto lasciare”.

Compagni?

“Erano tutti contenti. Ho parlato con molti di loro, ci ho parlato per tutta l’estate, dopo la fine della stagione. Sono andato in vacanza in Sardegna e ho passato un po’ di tempo con loro. Siamo stati in contatto e mi scrivevano per chiedermi aggiornamenti. Sono stato molto in contatto con tutti anche quando non c’ero”.

Smalling sul tecnico

Fonseca?

“Sono arrivato ora e non ci siamo visti, ma ci ho parlato una volta chiuso il trasferimento. Siamo entrambi sollevati e felici di poter tornare insieme”.