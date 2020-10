I due difensori erano stati bloccati in isolamento a Torino, sono stati autorizzati a raggiungere il ritiro di Coverciano per giocare le partite della Nazionale in questi giorni.

Juventus, Bonucci e Chiellini lasciano Torino e raggiungono il ritiro della Nazionale

Roberto Mancini può sorridere: per gli impegni contro la Moldavia (amichevole che si disputerà questa sera all’Artemio Franchi di Firenze), Polonia ed Olanda (match validi per la Nations League), potrà contare su due giocatori della Juventus come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I due difensori centrali non potevano ancora raggiungere il resto dei compagni di nazionale perché non potevano muoversi da Torino, visto che erano bloccati nella “bolla” contro il Coronavirus (dopo che negli ultimi giorni due membri dello staff bianconeri sono risultati positivi al Covid-19) e solo nel pomeriggio sono arrivati al centro tecnico di Coverciano. Non solo loro, ma anche Lorenzo Pellegrini ha raggiunto il ritiro, visto che nella giornata di lunedì si è sottoposto ad una operazione chirurgica al naso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non si molla il centrocampista: a gennaio l’assalto

I bianconeri comunicano: “L’isolamento al J- Hotel è terminato“

La Juventus, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, dichiara che: “A seguito dei controlli che erano stati previsti dal protocollo, ed eseguiti in questi giorni da tutti i componenti della prima squadra, comunichiamo che ‘Asl competente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario che si stava effettuando nel J-Hotel. Con obbligo di continuare l’isolamento nella propria abitazione. I calciatori ed i membri dello staff posso continuare a svolgere gli allenamenti nel centro sportivo e quindi riprendere le normali attività. I giocatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali sono autorizzarti a raggiungere le rispettive squadre, affinché le condizioni dell’isolamento fiduciario possano continuare grazie al lavoro dello staff sanitario delle rispettive Federazioni“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo per il 2021: accordo con l’attaccante del Barcellona

Continuano gli allenamenti. Bernardeschi torna in gruppo

Con il campionato fermo per via delle nazionali, le squadre di club non si fermano affatto. La Juventus continua ad allenarsi e lo ha fatot nel primo pomeriggio. Sotto gli occhi di Andrea Pirlo, gli atleti bianconeri hanno svolto lavoro con il possesso palla e alla fine dell’allenamento una partitella a campi ridotti. Federico Bernardeschi è tornato ad allenarsi, anche se parzialmente, in gruppo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus-Napoli, si va verso il rinvio: c’è la data, un compromesso tra politica e calcio