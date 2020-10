Italia Under 21, due positivi al Coronavirus: il comunicato (UFFICIALE)

Italia Under 21, due giocatori positivi al Coronavirus: l’emergenza non si placa

La clamorosa notizia ora è ufficiale ed è legata alla positività al Coronavirus di ben due giocatori dell’Italia Under 21. Un allarme, che adesso si estende, colpendo anche gli azzurrini di Paolo Nicolato. I ragazzi erano in ritiro a Tirrenia, perché la squadra dovrà affrontare l’Islanda nelle qualificazioni per i Campionati Europei dei giovani Under 21, nella giornata di venerdì.

Un fulmine a ciel sereno quello venuto fuori dal gruppo italiano, con la prima ipotesi che sembra subito legata ad Alessandro Bastoni. Il giovane difensore dell’Inter, infatti, sarebbe risultato prima negativo e poi positivo, voce circolata già nel corso della notte, con l’esito di un nuovo tampone che si sarebbe atteso quest’oggi. Un’emergenza che sta complicando i piani del calcio italiano che sta vedendo, giorno dopo giorno, nuovi casi tra i calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Bastoni positivo al Coronavirus: è giallo sul test

Italia Under 21, il comunicato della FIGC sui due positivi: “In attesa delle indicazioni dell’ASL”

E’ arrivato il comunicato da parte della FIGC, apparso proprio sul sito della stessa federazione. Sono ben due i giocatori positivi al Coronavirus, con l’allarme che era stato lanciato in merito alla positività di Bastoni. Un giallo vero e proprio attorno al calciatore, a questo punto, confermato.

Ecco quanto apparso sul sito della FIGC: “Due calciatori della Nazionale Under 21 sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata. I calciatori in questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppo squadra come da protocollo vigente”.

Italia Under 21, annullati gli allenamenti: match con l’Islanda a rischio?

All’interno dello stesso comunicato, inoltre, la FIGC dichiara le nuove disposizioni, a seguito della positività al virus dei due calciatori. Ed è per questo che “L’allenamento previsto oggi è stato annullato. La squadra si trova da ieri sera in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni della ASL competente, tempestivamente avvertita. Tutta la delegazione, calciatori e staff, comunque negativa al secondo tampone, ripeterà questa mattina gli esami molecolari”.

Con il precedente legato alla partita di Juventus-Napoli e con la caotica situazione vissuta in Serie A, ora sarà da capire come funzionerà con la sfida di venerdì. La sfida con l’Islanda può considerarsi a rischio.