Italia-Moldova, le formazioni ufficiali: c’è un prima volta

Questa di stasera sarà un’amichevole, ma in particolare per un calciatore avrà il sapore della vittoria, ancora prima di disputarsi. Ecco le scelte dei due commissari tecnici a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Le formazioni ufficiali di Italia-Moldova

Come anticipato da Mancini (che si è anche arrabbiato oggi pomeriggio), ci sarà una prima volta durante Italia-Moldova. Sarà infatti esordio con la maglia azzurra per Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo. Il capitano invece, sarà Stephan El Shaarawy, che ha sfiorato il ritorno in Italia durante l’ultima sessione di calciomercato. In porta ci sarà Sirigu; difesa a 4 composta da Lazzari e Biraghi sugli esterni, con Acerbi e Mancini coppia centrale. A centrocampo Locatelli in cabina di regia detterà i tempi per gli inserimenti di Cristante e Bonaventura, con Berardi a completare il tridente offensivo.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. All. Mancini

MOLDAVIA (5-3-1-1): Koselev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandici; Rata, Carp, Ionita; Suvorov; Nicolaescu. All. Firat