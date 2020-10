Il Milan va alla prima pausa delle Nazionali con entusiasmo. La squadra rossonera ha fatto 3 su 3 di vittorie, portandosi a 9 punti con l’Atalanta. Sette gol fatti e zero subiti per i ragazzi di Stefano Pioli che hanno iniziato proprio da dove avevano finito. Atalanta e Milan, infatti, lo scorso anno, sono le squadre che hanno totalizzato più punti nel girone di ritorno di Serie A. Intanto, ora, con questa lunga pausa, il club si prepara ad un match molto importanti in vista della quarta giornata di Serie A. Infatti, il 17 ottobre, a San Siro, scenderanno in campo Inter e Milan nel Derby di Milano. I rossoneri contano di recuperare alcuni calciatori out in questo inizio di stagione.

Inter-Milan, Ibrahimovic può saltare il Derby

Dieco giorni al derby di Milano. Pioli spera di recuperare diversi calciatori out, su tutti, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è ancora risultato positivo al Covid 19 e resta in isolamento fiduciario. I prossimi tamponi di questa e la prossima settimana saranno decisivi per capire se Ibra potrà giocare la sua grande partita da ex.

Inter-Milan, Rebic e Romagnoli verso il recupero

Continua a cercare e visionare difensori il Milan (in vista di gennaio). Il club però non vede l’ora di accogliere di nuovo in rosa Alessio Romagnoli, ormai rientrato dall’infortunio al polpaccio rimediato lo scorso finale di stagione. Il giocatore sta intensificando il carico di lavoro per rientrare in gruppo, lui con l’Inter molto probabilmente ci sarà e anche dal primo minuto. C’è ottimismo anche per Ante Rebic, che è andato ko per una forte lussazione del gomito sinistro contro il Crotone. La settimana prossima sarà decisiva per capire il calciatore a che punto è con il recupero.

Calciomercato Milan, si lavora ai rinnovi di contratto

Accelerata nella trattativa per il rinnovo di contratto di Donnarumma, che si ritrova a ottobre con un contratto in scadenza 2021. L’intenzione del portiere è quella di restare al Milan e le parti lavorano per un rinnovo fino al 2024. Stessa situazione per Hakan Calhanoglu, con il calciatore che pure è vicino a firmare un nuovo contratto.