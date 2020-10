L’inizio di stagione è stato esattamente uguale alla fine della scorsa. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornato a macinare vittorie, gol e spettacolo in Serie A, in attesa di mostrare la propria bellezza anche in Champions League.

Atalanta pronta per la Champions League

Il girone di Champions League dell’Atalanta sembra essere meno proibitivo della scorsa stagione, visti i netti miglioramenti che i calciatori nerazzurri hanno mostrato nelle ultime stagioni. La scorsa edizione della massima competizione europea, ha visto gli orobici arrivare sino ai quarti di finale, uscendo solo nei minuti di recupero contro il PSG di Neymar, Di Maria e Mbappé. L’obiettivo, per questa stagione, è quello di continuare a stupire e di iniziare con il passaggio del turno. Battere Liverpool, Ajax e Midtjylland non sarà semplice, ma la Dea ci ha abituato a grandi risultati.

Atalanta, Ilicic in serito nella lista UEFA

In mattinata Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la UEFA Champions League 2020/21. La novità riguarda il recupero a pieno ritmo di Josip Ilicic che sin dall’estate ha fatto vivere momenti di panico a tutti i tifosi dell’Atalanta, e non solo. Lo sloveno, ora, è tornato a disposizione di Gasperini e sarà disponibile per la competizione europea. Ecco la lista.

Portieri: Gollini, Carnesecchi, Sportiello, Rossi;

Difensori: Toloi, Caldara, Palomino, Romero, Djimsiti, Hateboer, Gosens, Piccini, Depaoli, Mojica;

Centrocampisti: Freuler, de Roon, Pasalic, Pessina, Malinovskyi, Gomez, Ilicic;

Attaccanti: Ilicic, Zapata, Muriel, Miranchuk, Lammers.

Ilicic torna per far felice la Dea

Mancava Josip Ilicic all’Atalanta per essere completamente felici. Ora Gasperini e tutti i tifosi nerazzurri possono sorridere. L’attaccante sloveno da qualche settimana è tornato a lavorare a Zingonia e molto presto sarà a disposizione del tecnico. L’Atalanta ha iniziato a viaggiare a velocità altissime, con Ilicic potrebbe spiccare il volo.

