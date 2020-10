Il Milan, dopo l’inizio sfavillante di stagione, continua a lavorare in vista del derby in programma alla ripresa della Serie A. Il calciomercato dei rossoneri ha convinto Stefano Pioli e tutti i tifosi ma Paolo Maldini e Fredric Massara sono già al lavoro per costruire un Milan sempre più forte e competitivo.

Calciomercato Milan, idea Thauvin per il futuro

Il mercato dei rossoneri ha permesso di completare quasi del tutto la rosa, che adesso pecca solo di un difensore centrale e, probabilmente, di un esterno destro alto, capace di portare la stessa incisività di Ante Rebic che agisce sulla sinistra. L’acquisto di Jens Petter Hauge ha soddisfatto Stefano Pioli ma il classe ’99 non ha ancora l’esperienza giusta per fare la differenza in un club di prima fascia come il Milan. Per questo motivo la coppia Maldini-Massara è già al lavoro per rinforzare il reparto nella prossima stagione e l’ultima idea corrisponde al nome di Florian Thauvin.

Calciomercato Milan, si va spediti verso il rinnovo di Calhanoglu

Calciomercato Milan, Thauvin arriva a zero?

Il trequartista francese del Marsiglia è stato accostato spesso alla Serie A. Roma e Napoli hanno considerato il suo nome per completare il reparto offensivo, salvo poi fare scelte diverse e puntare su calciatori di qualità e caratteristiche differenti. Ma la Serie A potrebbe essere scritta nel destino di Florian Thauvin che, ora, piace al Milan. Ricopre il ruolo in cui il Milan ha la maggiore pecca e i rossoneri potrebbero pensare di prenderlo per la prossima stagione, quando si libererà a parametro zero dal Marsiglia.

Calciomercato Milan, colpo in difesa a parametro zero

Thauvin a gennaio in caso di emergenza

Come detto, Thauvin ha il contratto in scadenza nel 2021 e, al momento il suo entourage non ha alcun accordo con il Marsiglia per prolungare. Il Milan, soprattutto per un’idea di Massara, si è interessato al classe ’93 e potrebbe decidere di puntare su di lui. A parametro zero, attendendo il prossimo luglio o, secondo quanto riporta calciomercato.com, pagando un indennizzo minimo per liberarlo dal Marsiglia già a gennaio.

