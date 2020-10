A breve dovrebbe esserci l’incontro tra il procuratore Mino Raiola e la dirigenza del Milan per discutere del rinnovo di un calciatore rossonero.

Milan, si lavora per il rinnovo di Donnarumma

Ci risiamo. Si torna a parlare di Gianluigi Donnarumma. Resta o parte? Rinnova o non rinnova? I tifosi rossoneri ritornano col fiato sospeso. Il futuro del portierone della Nazionale è ancora un mistero. La cosa certa è che i dirigenti, a partire da Ivan Gazidis e Paolo Maldini, vogliono rinnovargli il contratto. Fatto sta che il Milan non ha nessuna intenzione di privarsi del classe 1999. Il suo attuale contratto scade nel giugno del 2021. Ma avere un procuratore come Mino Raiola, tutto può succedere. Ed appunto per questo che si sta tentando di organizzare questo incontro con il noto agente di Nocera Inferiore, proprio perché un accordo non è stato ancora trovato.

Raiola prova a fare il doppio gioco

Si sa come è Raiola: o gli proponi quello che chiede oppure è pronto a cederlo ad un top club europeo. I rossoneri lo sanno bene e le richieste per l’estremo difensore di certo non mancano. La lista è lunga, a partire dalle squadre di Premier League fino ad arrivare a quelle della Liga. In Italia ci ha sempre pensato la Juventus che ha individuato nel ragazzo proprio l’erede ideale di Gianluigi Buffon. I bianconeri ci avevano pensato nelle scorse stagioni, prima di arrivare al polacco Wojciech Tomasz Szczęsny che è diventato il titolare. L’ex campione del mondo del 2006 è diventato la seconda scelta, anche perché ha pur sempre una certa età (42) e va in scadenza anche lui nel 2021.

C’è ottimismo per il rinnovo

Secondo ‘Sky Sport’ il matrimonio tra Donnarumma ed il Milan continuerà. L’ingaggio potrebbe aumentare fino a 10 milioni di euro a stagione (attualmente ne guadagna 6) per i prossimi cinque anni. Un nuovo incontro con Raiola è previsto prima del derby di Milano in programma sabato 17 ottobre.

