Calciomercato Milan, colpo in difesa: può firmare uno svincolato di lusso

Il Milan ha concluso il mercato (forse). Il club rossonero ha completato la rosa come voleva, solo l’arrivo di un difensore centrale è mancato, per questo la società ha deciso di tenere il giovane Matteo Gabbia che aveva diverse richieste di prestito in Serie A. Intanto, ora la società vuole concentrarsi sui rinnovi di contratto, come nel caso di Calhanoglu e Donnarumma. I due calciatori (ritenuti fondamentali per società e allenatore), hanno un contratto in scadenza nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Milan, le parole di Brahim Diaz sulla scelta rossonera

Mercato Milan, assalto ad un difensore

Il Milan proverà ad acquistare un difensore per la prossima stagione, possibile arrivo già a gennaio o si aspetterà la prossima estate. Dipenderà da come si evolverà l’attuale stagione. Intanto, il primo obiettivo resta sempre Milekovic che non rinnova con la Fiorentina. Tante altre alternative cercate in queste settimane, come Pezzella, Simakan, Antonio Rudiger e Tomiyasu. Infine c’è Kabak dello Schalke 04. Il giovane centrale di difesa piace molto a Maldini che è arrivato vicino al suo acquisto, distanza di 5 milioni con il club tedesco. Per questo, secondo alcune voci, il possibile nuovo assalto potrebbe arrivare proprio a gennaio. Intanto, per evitare di restare in emergenza con tre competizioni a carico, il club potrebbe optare di guardare tra il mercato svincolati.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, Ibrahimovic, Rebic e Romagnoli recuperano

Calciomercato Milan, c’è lo svincolato Garay pronto alla firma

Lunga lista quella dei calciatori attualmente svincolati, dove tra i difensori di ruolo centrale spunta anche il nome di Ezequiel Garay. Un nome importante e d’esperienza quello dell’argentino ex Valencia e Real Madrid. Il 33enne, gestito dal noto procuratore Jorge Mendes, potrebbe trovare una nuova sistemazione nei prossimi giorni e il Milan può rappresentare un’opportunità. Mister Pioli gradirebbe un rinforzo di un certo spessore, il calciatore avrebbe già dato il suo ok in caso fosse scelto dalla dirigenza rossonera. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo che la società avrà fatto tutte le valutazioni del caso. Garay al momento resta una possibilità.

LEGGI ANCHE >>> Milan, arriva l’annuncio di Gazidis