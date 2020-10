Calciomercato, riecco Mandzukic in Serie A: due club tentano l’assalto

Calciomercato Serie A, Mandzukic pronto al ritorno in Italia: Ribery può fare da sponsor

Ha condiviso anni al Bayern Monaco con Frank Ribery, l’ex Juventus, Mario Mandzukic. Il croato diventa protagonista assoluto di calciomercato perché, adesso che lo stesso è chiuso, resta aperto quello degli svincolati. Qualche big ha già trovato sistemazione, così come Gotze che è tra gli ultimi a costo zero che ha trovato squadra in Europa, qualcun altro come Mandzukic cerca ancora un nuovo club, per ricominciare un’avventura, magari proprio in Italia e nel nostro campionato. Nell’ultima esperienza, lontano dall’Italia, l’attaccante jugoslavo ha totalizzato solo sette presenze, timbrando il cartellino con un solo gol messo a segno in Qatar.

Mandzukic torna in Serie A? Due club preparano l’assalto, l’ostacolo è l’ingaggio

Sono i colleghi di Calciomercato.it a parlare del futuro di Mario Mandzukic. Il centravanti croato, ex Juventus, potrebbe far ritorno in Serie A. Il calciomercato volge al termine, ma è ancora aperto quello degli svincolati, che non chiude mai. Tutte le attenzioni sono rivolte al vice-campione del Mondo 2018, con la sua voglia di ritornare in Europa, dopo l’esperienza oltreoceano al qatarioti dell’Al-Dulhail. E tra le ipotesi italiane, spuntano ben due club, che vivono l’ambizione di aggiudicarsi un calciatore del calibro di Mandzukic. Si tratta di Fiorentina e Sampdoria.

Samp e Fiorentina sognano in grande: il colpo Mandzukic è possibile

La Fiorentina di Rocco Commisso sogna in grande. Sì, perché dopo il colpo a zero legato a José Callejon, esterno straordinario che ha fatto le fortune di ogni allenatore che è passato per l’ambiente Napoli, i viola preparano il colpo Mandzukic. Il croato è tra i nomi in auge per il mercato della Fiorentina, club che andrebbe a liberare in prestito un perno tra Vlahovic e Cutrone, dando a disposizione di Iachini una punta di elevata caratura internazionale.

E, oltre alla società di Commisso, c’è anche la Sampdoria di Ferrero. Il tecnico, Claudio Ranieri, potrebbe aggiudicarsi il centravanti croato. Dopo l’operazione saltata, legata all’altro ex bianconero, Fernando Llorente, l’allenatore testaccino starebbe pregustando l’idea di ritrovarsi in squadra un campione come Mandzukic. Ferrero potrebbe accontentarlo.

