Presentazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Rocco Commisso pensa in grande e continua a lavorare per far crescere il proprio club sotto ogni punto di vista. Annunciato il progetto ‘Viola Park’ con tanti campi in un grande spazio. Fiorentina che si è resa protagonista con il calciomercato tra entrate ed uscite. Tanti affari portati avanti da Barone e Pradé sotto la gestione del patron Commisso. Il numero uno viola, intanto, durante la presentazione del centro sportivo, ha parlato anche di tanti altre questioni, come del caso Chiesa.

Fiorentina, Commisso deluso da Chiesa

Non ci sta Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ci è rimasto male del passaggio di Chiesa alla Juventus, come lui stesso ha ammesso. Il patron dei viola, inoltre, è rimasto molto deluso dal comportamento del calciatore, che non ha avuto il pensiero nemmeno di chiamare l’ormai ex presidente per ringraziarlo. Commisso ha ricordato che lo scorso anno si fece trovare a Chicago giù l’autobus proprio per aspettare e salutare Chiesa. A cui è stato proposto anche il rinnovo però rifiutato.

Fiorentina, tifosi contro Chiesa

Chiesa che è sceso in campo con la fascia da capitano nell’ultima sua partita viola contro la Sampdoria (dove ha colpito anche un palo allo scadere). Un grande errore secondo il ds Pradè quello di far scendere Chiesa con la fascia da capitano in campo. Qualche tifoso, infatti, potrebbe essersi illuso con un segnale da parte della società e dello stesso calciatore, che qualche ora dopo ha poi firmato per la Juventus di Pirlo. A Firenze, nella giornata di lunedì, si sono svolte le visite mediche di rito del giovane calciatore italiano in una clinica per conto della Juventus. Tanti striscioni contro di lui e insulti da parte dei tifosi viola che erano fuori ad aspettarlo. Chiesa si è lasciato con Firenze e la Fiorentina non nel migliore dei modi. La sua prima da ex si giocherà il 22 dicembre all’Allianz Stadium.

