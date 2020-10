Il calciomercato della Juventus si è chiuso con il botto grazie all’acquisto di Federico Chiesa nell’ultimo giorno disponibile. Ma i bianconeri stanno già pensando al futuro e a come migliorare ancora di più la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Aouar resta un obiettivo

La Juventus ha rivoluzionato quasi del tutto il centrocampo, cedendo Pjanic e Matuidi e acquistando McKennie e Arthur. In più Sami Khedira non sembra far più parte del progetto bianconero e presto potrebbe dire addio. Il sogno dei bianconeri in mediana, però, era e resta Houssem Aouar. Il franco-algerino del Lione ha stregato i bianconeri e mezza Europa soprattutto con ottime prestazioni in Champions League che hanno portato vari top club europei ad entrare in contatto con il club di Aulas per capirne le possibilità di acquisto.

Calciomercato Juventus, assalto a gennaio

Il Presidente transalpino, però, è stato da subito chiarissimo e non ha voluto cedere due dei suoi uomini migliori: Depay e Aouar, infatti, sono rimasti al Lione nonostante le forti pressioni del mercato. I due calciatori erano ricercati dai migliori club europei ma la volontà del club è stata quella di trattenerli ancora per un altro anno dopo l’ottimo cammino in Champions League della scorsa stagione. Ma la Juventus non ha intenzione di mollare Aouar e, anzi, è pronta a tornare all’attacco a gennaio, quando il mercato riaprirà.

Lione, fissato il prezzo di Auoar

Non solo la Juventus: nelle ultime settimane di mercato l’Arsenal si è interessato in maniera molto importante al calciatore francese ma anche per i Gunners l’affare è risultato impossibile. La sensazione, però, è che a gennaio i due club torneranno alla carica per Aouar. Secondo RMC, infatti, il Lione per il centrocampista Houssem Aouar vuole 50 milioni di euro. I due club continuano a monitorare la situazione, pensando già al prossimo mercato.

