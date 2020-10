Sono sette i punti dell’Inter nelle prime tre giornate di Serie A. Tanti gol fatti e altrettanti subiti per la squadra di Antonio Conte che ancora deve trovare la giusta quadratura difensiva. Molti acquisti importanti e poche le cessioni. Alla fine l’allenatore è stato accontentato con una rosa da scudetto che può competere al pari livello della Juventus. A gennaio però qualcosa potrebbe cambiare. La società non è riuscita a cedere Radja Nainggolan, centrocampista belga che voleva tornare al Cagliari. Ora il calciatore partirà dalla panchina come riserva e il pesante ingaggio può essere un problema per le casse del club nerazzurro, ma non è l’unico caso.

Calciomercato Inter, addio a Pirelli come sponsor

Stagione che continua a portare problemi a causa del Coronavirus. Nelle ultime ore è scoppiato il caso Bastoni, risultato positivo al Covid 19. Intanto, nonostante le difficoltà economiche per il momento mondiale, la società ha dato il meglio di se per quanto riguarda il mercato in entrata ed uscita. Ora però il club cerca nuove entrate per le casse del club. Si lavora per la ricerca di un nuovo sponsor. Dopo 25 lunghi anni sarà addio a Pirelli per l’Inter, Zhang vuole altro.

Inter, nuovo sponsor: Zhang chiede 30 milioni

Pirelli non sarà più main sponsor dell’Inter. Terminerà dopo 25 anni il legame tra l’Intere Pirelli per questioni economiche. Il presidente Steven Zhang vuole portare maggiori entrare nelle casse del club nerazzurro e per questo è volta in Cina di persona per trattare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter è a lavoro per chiudere un accordo vantaggioso economicamente dalla prossima stagione. Pare che in pole ci siano Hisense ed Evergrande, che dovranno garantire almeno 30 milioni a stagione alla società italiana. Il presidente Zhang farà ritorno in Italia la prossima settimana per il Derby di Milano e potrebbe portare con se nuove notizie positive per quanto riguardo lo sponsor.

