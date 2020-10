Calciomercato Atalanta: c’è il rinnovo di Gomez, Caldara out

Avvio di stagione impressionante ancora una volta dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La squadra si ritrova al primo posto con 9 punti in tre giornate e con 13 reti messe a segno. Una macchina da gol quella della Dea che vuole confermarsi tra le prime quattro di Serie A, ma non solo. Il sogno scudetto resta nella testa dei calciatori già dalla scorsa stagione, quando per poco verso fine campionato l’Atalanta si è trovata a lottare con la Juventus. Intanto, ora il club è concentrato sulla questione rinnovi di contratto, dopo aver chiuso un mercato importante tra entrate ed uscite.

Calciomercato Atalanta, Gomez rinnova: c’è il sì

Alejandro Gomez non andrà da nessuna parte. Tante offerte faraoniche per il Papu Gomez in queste ultime settimane, in particolare quella degli Emirati Arabi. Il calciatore argentino e capitano dell’Atalanta però alla fine ha scelto di restare e sposare ancora il progetto Atalanta, per questo per lui è pronto il rinnovo di contratto. C’è il sì del giocatore all’offerta della società, che propone il prolungamento del contratto fino al 2024.

Atalanta, infortunio Caldara: i tempi di recupero

Una buona e una cattiva notizia per Gasperini, che perde per infortunio Mattia Caldara. Il giovane difensore tornato a Bergamo lo scorso gennaio dovrà operarsi e resterà fuori dai 2 ai 3 mesi a causa di una lesione del tendine rotuleo sinistro. Il club però ha una rosa ampia e conta su altri calciatori, per questo Gasperini ha già in mente il nome del sostituto.

Atalanta. il sostituto di Caldara: le scelte di Gasperini

Ad oggi la retroguardia di Gasperini ha subito diverse perdite, con anche Toloi out per essere risultato positivo al Coronavirus. Ci sono però a disposizione Palomino e Djimsiti, che per la prossima partita con il Napoli saranno affiancati da Romero o Sutalo. In caso d’emergenza però Gasperini potrebbe anche optare per De Roon centrale di difesa.

