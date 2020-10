Serie A: la decisione su Juve-Napoli e la squalifica di Immobile

Ecco tutte le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 3a giornata di Serie A.

Giudice Sportivo: la decisione su Juventus-Napoli e non solo

Mai come questa volta c’era attesa per le decisioni del Giudice Sportivo per l’omologazione dei risultati del terzo turno di Serie A.

Ad oggi non è arrivato nessun 3-0 a tavolino per la Juventus in occasione della gara con il Napoli, il risultato della partita resta sub iudice, chiesto supplemento d’indagine e attese quindi ulteriori comunicazioni. Niente squalifica per Marchizza per la gomitata a Saelemaekers. Se la cavano anche Immobile e Sensi.

Questi i risultati delle gare

A) RISULTATI DI GARE

Gare del 2-3-4 ottobre 2020 – Terza giornata andata

Atalanta-Cagliari 5-2

Benevento-Bologna 1-0

Fiorentina-Sampdoria 1-2

Juventus-Napoli sub iudice

Lazio-Internazionale 1-1

Milan-Spezia 3-0

Parma-Hellas Verona 1-0

Sassuolo-Crotone 4-1

Udinese-Roma 0-1

Queste le decisioni del Giudice Sportivo si Immoile e Sensi

Non solo Juve-Napoli. Queste invece le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, per i calciatori espulsi:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

IMMOBILE Ciro (Lazio): per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 25° del secondo tempo, colpito, da terra, con una manata al volto un avversario.

SENSI Stefano (Internazionale): per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 42° del secondo tempo, colpito un avversario, che tentava di allontanare, con una manata al volto.

Queste le decisioni del Giudice Sportivo sugli ammoniti

AMMONIZIONE E PRIMA SANZIONE PER COMPORTAMENTO SCORRETTO

NWANKWO Simeon Tochukwu (Crotone)

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

TONELLI Lorenzo (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Internazionale)

CHIRICHES Vlad Iulian (Sassuolo)

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)

PRIMA SANZIONE

CALHANOGLU Hakan (Milan)

CIGARINI Luca (Crotone)

DI MARCO Federico (Hellas Verona)

EKDAL Albin (Sampdoria)

FARES Mohamed Salim (Lazio)

FOULON Daam Wonnebald (Benevento)

GYASI Emmanuel (Spezia)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)

LAZZARI Manuel (Lazio)

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale)

MAGALLAN Lisandro (Crotone)

OKAKA CHUKA Stefano (Udinese)

RICCI Matteo (Spezia)

SVANBERG Mattias Olof (Bologna)

THORSBY Morten (Sampdoria)

YOUNG Ashley Simon (Internazionale)

AMMONIZIONE COMPORTAMENTO NON CORRETTO E SECONDA SANZIONE

REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PRIMA SANZIONE

GABARRON GIL Patricio (Lazio)

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Internazionale)

ALLENATORI AMMONITI E PRIMA SANZIONE

INZAGHI Simone (Lazio)

STROPPA Giovanni (Crotone)