Serie A, clamoroso annuncio su Dal Pino: il presidente è positivo al Coronavirus

Una doccia gelata che arriva per la Lega Serie A, dopo il caos che si era generato per Juventus-Napoli. Il presidente della Serie A, Paolo Dal Pino, è risultato positivo al Coronavirus. Dunque è ancora il virus protagonista in negativo di questa caotica situazione che si sta vivendo pure nel mondo del calcio. Tra i calciatori non stanno mancando le positività e un aumento enorme di contagi legato alle diverse società in Serie A, con news che giungono in redazione giorno dopo giorno. A differenza di quanto vissuto nei mesi post-lockdown e con la ripresa del calcio, la situazione sembra essere differente, con i contagi che non si riescono a restringere.

Dal Pino positivo al Coronavirus: la nota ufficiale della Lega Serie A

Positivo al Coronavirus il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Un allarme in Lega Calcio, con l’annuncio arrivato direttamente con una nota apparsa sul sito ufficiale della stessa Lega. Avverte i sintomi del virus il numero uno della Serie A, come appreso dal comunicato ufficiale: “La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Dal Pino positivo al Covid: i sintomi raccontati da Ansa