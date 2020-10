I bianconeri hanno ufficialmente presentato la lista per la prossima edizione della Champions League alla Uefa. Non sono mancate le sorprese.

Juventus, consegnata la lista per la Champions. Khedira l’unico escluso eccellente

Andrea Pirlo ha compilato la lista dei suoi 25 che parteciperanno alla Champions League. Non è stato inserito (come era prevedibile) il tedesco Sami Khedira. Non è da escludere che per quest’ultimo ci possa essere una rescissione del contratto nei prossimi giorni. l’ex Real Madrid potrebbe ben presto lasciare Torino se la dirigenza gli proponesse una buonuscita che si possa rifiutare difficilmente. Anche perché non rientra nei piani tecnici del nuovo tecnico ed è per questo che è finito fuori rosa.

I bianconeri sono stati inseriti nel girone “G” insieme al Barcellona di Lionel Messi (e soprattutto di Miralem Pjanic che tornerà all’Allianz Stadium da avversario), gli ucraini della Dinamo Kiev e gli ungheresi del Ferencvaros. Sono stati promossi, invece, due Primavera: Gianluca Frabotta (che è diventato momentaneamente il titolare visto che il brasiliano Alex Sandro è fuori per infortunio) e il figlio d’arte, Manolo Portanova. Il centrocampista, proprio nella giornata di ieri, era stato molto vicino a lasciare il club in prestito per approdare in cadetteria con la maglia del Lecce. Ma le cose sono saltate ed è rimasto alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici rimandato: possibile addio

Ecco la lista dei 25

Questa la lista completa: Portieri: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 77 Buffon. Difensori: 3 Chiellini, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 28 Demiral, 38 Frabotta. Centrocampisti: 5 Arthur, 8 Ramsey, 14 McKennie, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 39 Portanova. Attaccanti: 7 Ronaldo, 9 Morata, 10 Dybala, 22 Chiesa, 33 Bernardeschi, 44 Kulusevski.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un giocatore può finire ai margini della rosa

Intanto Rugani si presenta al Rennes: “Due ex compagni squadra mi hanno consiglito di trasferirmi“

Daniele Rugani ha lasciato la Juventus dopo cinque stagioni in cui ha vinto altrettanti titoli. E’ stato presentato ufficialmente questo pomeriggio dalla sua nuova squadra, il Rennes. Queste le sue dichiarazioni: “Sono arrivato in una squadra ambiziosa ed il loro progetto mi ha convinto sin da subito. Ho parlato con Buffon e Rabiot e loro mi hanno consigliato di andare a giocare nella Ligue 1. Gigi era molto contento perché pensa che questa sia una grande opportunità per me. Mi ha detto anche che il Rennes è una squadra difficile da affrontare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Chiesa è ufficiale: insulti per lui