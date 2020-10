Inter: ecco la lista Champions, due esclusi di lusso

Inter, presentata la lista per la prossima Champions League. Avendo una rosa così larga, i nerazzurri dovranno rinunciare a qualche pezzo da novanta.

Notizie Inter: la lista Champions League

Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA la lista dei calciatori iscritti alla fase a gironi della Champions League 2020/2021. Nell’elenco non compaiono il terzo portiere Daniele Padelli e il centrocampista uruguaiano Matias Vecino. I due calciatori, per questa ragione, almeno fino a gennaio non potranno scendere in campo in Europa.

Lista A

1. Samir Handanovic

2. Achraf Hakimi

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan de Vrij

7. Alexis Sanchez

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Aleksandar Kolarov

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

14. Ivan Perisic

15. Ashley Young

22. Arturo Vidal

23. Nicolò Barella

24. Christian Eriksen

33. Danilo D’Ambrosio

36. Matteo Darmian

37. Milan Skriniar

44. Radja Nainggolan

77. Marcelo Brozovic

95. Alessandro Bastoni

97. Ionut Andrei Radu

Lista B

35. Filip Stankovic

42. Lorenzo Moretti

99. Andrea Pinamonti.

Inter: c’è Naiggolan

A sorpresa, dopo il mancato addio, resta in lista Raja Naiggolan. L’ex Cagliari, che sembrava in procinto di ritornare in Sardegna in questo mercato, non ha lasciato i nerazzurri e giocherà anche in Champions League con la formazione di Antonio Conte. Dati i tanti arrivi soprattutto in mezzo al campo, tuttavia, qualche calciatore andava escluso. A pagare è stato il terzo portiere Padelli (che in caso di assenza di Handanovic e Radu sarà rimpiazzato da un giovanissimo) e Vecino (ancora alla prese con un lungo stop).

Ultime Inter: il motivo delle tante cessioni

Per questa ragione il presidente Zhang prima di acquistare gli ultimi tasselli aveva spinto la dirigenza a cedere. Nel finale di mercato sono partiti Godin, Candreva, Asamoah e Dalbert. In queste ore, invece, si sta completando il passaggio di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Oramai Joao Mario è da considerare un nuovo giocatore dello Sporting CP. Un ritorno a casa per il centrocampista portoghese che non è riuscito mai a dimostrare a Milano il suo talento. Secondo le ultime di mercato, le modalità della cessione di Joao Mario sarebbero particolari. Il centrocampista tornerà in questa finestra di mercato allo Sporting in prestito con l’Inter che pagherà oltre la metà dello stipendio. Il giocatore attualmente percepisce 2,7 milioni di euro a stagione.