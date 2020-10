Coronavirus Serie A: nessun nuovo positivo nel Genoa – UFFICIALE

Sono giorni molto delicati per la Serie A e, in particolare, per Genoa e Napoli che dopo la gara del San Paolo hanno trovato vari tesserati positivi al Coronavirus.

Genoa, nessun nuovo positivo al Coronavirus

Dopo il grande spavento dei giorni scorsi, causato dalla positività di addirittura 22 tesserati, per il Genoa iniziano giorni di tranquillità. Nella giornata di ieri i nuovi tamponi effettuati non avevano evidenziato alcun nuovo tesserato positivo al Coronavirus e le buone notizie continuano anche oggi. Per il Grifone, infatti, è il secondo giorno consecutivo che non si trovano nuovi positivi al Coronavirus. La quota è rimasta ferma a 22 e fa ben sperare il club rossoblù che spera di recuperare quanto prima tutti i calciatori e i membri dello staff.

Genoa, Maran sul Coronavirus: le sue parole

Coronavirus Genoa, il comunicato

E’ stato il club ad ufficializzare i nuovi dati rilevati dagli ultimi tamponi effettuati nella giornata di ieri. Sul sito del club, infatti, è stata pubblicata una nota con cui si comunica che non sono state evidenziate nuove positività al Coronavirus.

Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff.

Coronavirus Serie A: Dal Pino positivo

Napoli, a breve i risultati dei tamponi

Dopo il match contro il Genoa, anche per il Napoli di Gennaro Gattuso sono emersi due calciatori positivi al Coronavirus: Piotr Zielinski ed Elif Elmas. Per questo motivo la gara contro la Juventus è stata annullata, provocando forti discussioni circa la validità del protocollo FIGC. Nelle prossime ore, la Serie A dovrà fare chiarezza per quanto riguarda il risultato sportivo ma, intanto, il Napoli è in attesa dei risultati dei nuovi tamponi effettuati due giorni fa. Nuove positività potrebbero, ovviamente, creare panico nel gruppo di Gennaro Gattuso e portare anche al rinvio di Napoli-Atalanta, in programnma dopo la sosta per le Nazionali.

