Il Napoli di Gennaro Gattuso è in forte apprensione per i possibili nuovi casi da Coronavirus dopo che gli ultimi tamponi hanno evidenziato delle positività.

Coronavirus Napoli, ecco la situazione

Dopo il match contro il Genoa, anche per il Napoli di Gennaro Gattuso sono emersi due calciatori positivi al Coronavirus: Piotr Zielinski ed Elif Elmas. Per questo motivo la gara contro la Juventus è stata annullata, provocando forti discussioni circa la validità del protocollo FIGC. Nelle prossime ore, la Serie A dovrà fare chiarezza per quanto riguarda il risultato sportivo ma, intanto, il Napoli ha svolto altri tamponi per verificare eventuali nuove positività che porterebbero ulteriore caos nel prosieguo della Serie A.

Coronavirus Napoli, De Laurentiis ha tutti contro

Napoli, il comunicato sul Coronavirus

Pochi minuti fa sono giunti a Castel Volturno i risultati dei tamponi effettuati due giorni fa che hanno, finalmente, fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i tesserati del Napoli e a tutti i tifosi azzurri.

“Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19“.

Con questa nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha comunicato che tutti i tamponi processati hanno dato esito negativo ma proprio negli ultimi due è risultata la positività di Amir Rrahmani. Il nuovo difensore azzurro resterà in quarantena nella propria abitazione.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 6, 2020

Napoli in ritiro a Castel Volturno

Intanto tutto il Gruppo Squadra è stato riunito nel Centro Sportivo di Castel Volturno dove trascorrerà tutto il periodo di quarantena fiduciaria.

“La SSC Napoli conferma che sarà Il “Golden Tulip Resort Marina di Castello” a ospitare la squadra del Napoli in isolamento domiciliare. Alla struttura, regolarmente operativa e funzionante, e a tutta la sua governance vanno i ringraziamenti della SSC Napoli per l’impegno e la fattiva collaborazione“.

