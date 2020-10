Calciomercato Serie A, ancora tutto aperto: quanti svincolati

Non finisce il calciomercato in Serie A, tocca adesso agli svincolati. Diversi i possibili arrivi dopo la chiusura del mercato, diversi big in lizza per un approdo nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Serie A, il mercato non finisce: quanti svincolati potrebbero ancora arrivare in Italia

C’è stato il gong finale, quello tanto atteso, con un rush finale molto importante per quello che riguarda la Serie A, in merito al calciomercato in chiusura. I colpi last-minute, gli affascinanti momenti dei documenti da consegnare e i colpi chiusi a qualche istante dalla chiusura definitiva dello stesso calciomercato. Per i club di Serie A non è finita ancora però, perché c’è il discorso legato agli svincolati, che è ancora aperto. Sì, perché sono diversi i big ancora in cerca di un club.

Calciomercato, Mandzukic e non solo: quanti svincolati ancora in cerca di una squadra

A parlare della situazione legata agli svincolati, sono i colleghi di Fantacalcio.it, che analizzano le possibilità di eventuali approdi in Serie A. Tra i nomi più in auge per un possibile arrivo in Serie A, c’è sicuramente quello di Mario Mandzukic. Il centravanti croato è tra i top player degli svincolati.

L’ex Juventus, dopo l’esperienza oltreoceano all’Al-Dulhail in Qatar, sarebbe pronto ad una nuova esperienza in Europa, magari proprio in Serie A. E adesso, considerando il colpo sfumato in avanti per il Benevento, che non è riuscito ad aggiudicarsi un altro juventino come Llorente, l’idea per portare un top player a Pippo Inzaghi, potrebbe essere proprio quella di Mario Mandzukic. L’ostacolo è legato dall’alto ingaggio, così come per l’altro svincolato, Daniel Sturridge. L’ex Liverpool fa gola all’Italia e non solo, con una nuova chance per lui alle porte.

Serie A, altri nomi: presto si infiammerà il calciomercato degli svincolati

Tra gli altri svincolati, troviamo diversi nomi. Mentre Callejon trova sistemazione alla Fiorentina, così come Cavani al Manchester United, ci sono una marea di svincolati ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. C’è Fabio Borini tra questi, ma pure Alexandre Pato che è stato a lungo accostato alla Serie A. Un altro nome, per la difesa questa volta, è quello di Ezequiel Garay. Il calciatore argentino potrebbe arrivare in Italia, dopo gli accostamenti con alcuni club di Serie A.