Calciomercato Milan, il difensore non rinnova: le ultime

Il calciomercato del Milan è stato piuttosto positivo. La permanenza di Gianluigi Donnarumma e la conferma di Zlatan Ibrahimovic hanno reso felice Stefano Pioli e tutta la tifoseria rossonera. L’unico tassello mancante ha riguardato il difensore centrale, ricercato a lungo ma non arrivato.

Calciomercato Milan, Milenkovic è ancora un obiettivo

I rossoneri, in questo momento, si sono affidati alla coppia Kjaer-Gabbia per le prime giornate di campionato e per i preliminari di Europa League, ottenendo risultati eccellenti. L’infortunio di Alessio Romagnoli non è ancora risolto e il capitano potrebbe saltare anche il derby di Milano in programma alla ripresa della Serie A. Leo Duarte, invece, è ancora positivo al Coronavirus e quindi non è a disposizione. Altri difensori centrali in rosa non ce ne sono e per questo motivo il tecnico rossonero ha spinto per avere un quinto centrale di livello. Negli ultimi giorni si è provato a convincere lo Schalke04 per Kabak ma senza ottenere il via libero definitivo e ora i rossoneri sono costretti a stringere la cinghia. Il sogno di mercato in difesa, però, corrispondeva all’identikit di Nikola Milenkovic.

Calciomercato Milan, nuovo colpo: arriva nei prossimi mesi

Calciomercato Milan, Milenkovic non rinnova con la Fiorentina

Il difensore della Fiorentina è stato uno dei più richiesti in questa sessione di mercato, facendo vacillare più volte il club viola, capace di trattenerlo. Ma il futuro di Milenkovic potrebbe presto essere lontano dal Franchi. Rocco Commisso avrebbe intenzione di avviare le trattative per il rinnovo del contratto ma, secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha nessuna intenzione di rinnovare l’intesa con la Fiorenina ed è sempr più difficile che si arrivi alla firma del prolungamento.

Calciomercato Milan, ufficiale la rescissione del contratto

Ramadani in contatto con il Milan

Il procuratore del difensore serbo della Fiorentina è Fali Ramadani, uomo a stretto contatto con Maldini e Massara. Nelle ultime sessioni di mercato ha chiuso vari colpi con il Milan e conosce benissimo l’interesse dei rossoneri verso il proprio assistito. A gennaio, dunque, il Milan potrebbe tornare alla carica per il classe ’97 e, questa volta, potrebbe chiudere in maniera definitiva l’affare.

