Calciomercato Milan, nuovo colpo: arriverà nei prossimi mesi

Il Milan si ritrova alla prima pausa delle Nazionali al primo posto della nuova Serie A Tim 2020/21. Continua dalla scorsa stagione il grande lavoro di mister Stefano Pioli, con la squadra che continua ad acquisire convinzione e mettere sul campo prestazioni di un certo livelli. Mercato importante per il Milan che ha portato in rosa calciatori di un certo livello, ma soprattutto giovani di prospettiva. Maldini e Massara soddisfatti, ma non a pieno, dato che hanno rincorso fino alla fine l’acquisto di un difensore centrale.

Calciomercato, gli obiettivi in difesa

Antonio Rudiger, Ozak Kabak e Mohamed Simakan i tre calciatori provati ad acquistare l’ultimo giorno di mercato. La società ha provato in tutti i modi ad acquistare un centrale per regalare a Pioli una rosa importante e ben completa. Dovrà aspettare fino a gennaio però l’allenatore rossonero, perché la società ha già in mente un piano ben preciso per accontentarlo.

Mercato Milan, assalto a Kabak

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di puntare su Ozan Kabak per il futuro. Il difensore classe 2000 dello Schalke 04 è stato vicinissimo al Milan, con le parti che erano distanti soltanto 5 milioni di euro. A gennaio però Maldini e Massara faranno un nuovo tentativo per acquistare l’ennesimo giovane di prospettiva per la rosa rossonera. Intanto, al momento, è tutto nelle mani di Maldini e Gazidis che lavorano ai rinnovi di calciatori fondamentali, come Donnarumma e Calhanoglu. Le prossime settimane saranno decisive per le possibile firme sui nuovi contratti.

Acquisti Milan 2020/21

L’ultimo colpo è stato quello di Diogo Dalot, che rinforza le corsie di difesa. Oltre al terzino del Manchester United sono arrivati anche Brahim Diaz, Pierre Kalulu, Ciprian Tatarusanu, Jens Petter Hauge e Sandro Tonali, oltre la conferma di tutti i migliori calciatori già in rosa dallo scorso anno, compresa la permanenza di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma.

