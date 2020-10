Calciomercato Juventus, un giocatore può finire ai margini della rosa

Ore di mercato che sono state molto intense, e che anche stavolta hanno portato a tante novità in Serie A. Ne sa qualcosa la Juventus, la quale si è dato un gran da fare sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Pirlo avrà a disposizione una squadra molto completa, ma è normale che qualche esubero sia partito. Non tutti però, con un giocatore che potrebbe adesso finire ai margini della rosa.

Ultime Juventus: Khedira ha rifiutato la risoluzione

Tra gli esuberi presenti in rosa, la Juventus doveva trovare una sistemazione per quanto riguarda Khedira, ma alla fine il tutto non è stato risolto. I bianconeri hanno tentato fino all’ultimo di trovare una risoluzione contrattuale, ma lo stesso giocatore si è impuntato dicendo no. Ora è chiaro di come per l’ex Real Madrid i dubbi siano tanti, con Pirlo che sarà chiamato ad una decisione: provare a riportarlo nelle condizioni migliori per giocare, oppure spedirlo ai margini della rosa. Ad oggi Khedira è un giocatore della Juventus, e la sua cessione è stata temporaneamente rimandata. Questa la notizia riportata da TuttoJuve.

Mercato Juventus: diverse cessioni per i bianconeri

Khedira resterà in bianconero, futuro diverso invece per Douglas Costa e De Sciglio. Entrambi sono partiti quasi sul gong, e la Juventus ha quindi sistemato due giocatori che ultimamente stavano trovando poco spazio. Per il terzino ex Milan avventura in prestito al Lione, mentre per l’esterno brasiliano c’è il ritorno al Bayern Monaco. Nel club bavarese si è fatto conoscere a livello internazionale, ed ha disputato gli anni migliori della sua carriera. Dopo tre stagioni sarà di nuovo a disposizione della squadra tedesca, stavolta guidato da Flick sulla panchina.

News Juventus: l’arrivo di Chiesa e i dubbi di Pirlo

Se da una parte c’è stato chi ha dato il suo addio, dall’altra si è visto l’arrivo di Chiesa, senza dubbio l’operazione più importante di questa giornata. Il talento ex Fiorentina è bianconero, e Pirlo dovrà chiarire i suoi dubbi di formazione. Esterno, ala o addirittura attaccante?

