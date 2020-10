Calciomercato Juventus, Paratici rimandato: possibile addio

La Juventus si ritrova nel vortice mediatico per quanto accaduto la scorsa domenica in occasione di Juve-Napoli, dove la società bianconera si è presentata sul terreno di gioco nonostante il Napoli non avesse avuto l’ok dall’ASL per lasciare la Campania e recarsi a Torino. Intanto, è terminato, ieri, il calciomercato e non sono mancate le polemiche nel mondo bianconero nonostante l’acquisto finale di Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, acquisti e cessioni

Ha cambiato e non poco la Juve, che ha lasciato andare in questa sessione di mercato appena terminata Pjanic, Romero, Rugani, Matuidi, Higuain, Douglas Costa, Pellegrini e De Sciglio tra i calciatori più importanti. In entrata, invece, solo McKennie, Arthur, Morata e infine Chiesa. Un mercato che non è piaciuto affatto ai tifosi e probabilmente anche alla società che si aspettava qualcosa in più, in particolare dal proprio dirigente Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, l’annuncio di Spadafora sul protocollo

Juventus, Paratici rimandato

Il caso Dzeko è quello che più ha fatto discutere in casa bianconera e non solo. Con la Juve che aveva in pugno il calciatore che poi è rimasto alla Roma. Troppo lunga la trattativa e l’attesa della Juventus che ha poi deciso di virare su Morata nei giorni finali di mercato. Per questo la società potrebbe aver deciso di rimandare l’operato di Fabio Paratici che non avrebbe poi il posto così al sicuro in vista del futuro. Buone le uscite, ma non benissimo per gli incassi portati al club.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, tutti i presidenti contro De Laurentiis

Juventus, possibile addio di Paratici: c’è la Roma

Fabio Paratici è considerato uno dei migliori nel suo ruolo in Italia, non a caso ad oggi è sotto contratto con la Juventus. Intanto, su di lui c’è il forte interesse della Roma di Dan Friedkin che sogna in grande e già quest’estate ha fatto dei primi sondaggi. Il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per un affondo decisivo per portare il dirigente in giallorosso.