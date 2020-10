Calciomercato Inter, rottura con Nainggolan: addio a gennaio

Inizio di stagione importante per la nuova Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro ha portato a termine un mercato da big europea con acquisti e cessioni. Marotta e Ausilio accontentano Conte, così anche come il presidente Zhang. A gennaio però qualcosa potrebbe cambiare, con diversi esuberi di spessore che potrebbero dire addio. Oltre Eriksen, che non sembra rientrare nei piani tattici di Conte, c’è anche la situazione legata a Radja Nainggolan, centrocampista belga che aveva espresso il desiderio di fare ritorno a Cagliari.

Mercato Inter, Zhang non cede Nainggolan

Radja Nainggolan rimane all’Inter, per ora. Mancano poco più di due mesi al ritorno del calciomercato (quello invernale) con tanti club già attivi da ora per provare a sondare il terreno e non farsi trovare impreparati. A fermare la partenza di Nainggolan al Cagliari è stato direttamente il presidente Steven Zhang, che voleva cederlo in prestito e non per meno dei 12 milioni richiesti. Un costo troppo elevato al momento per il Cagliari che ha quindi deciso di rimandare.

Calciomercato Inter, rottura con Nainggolan: sarà addio

Nainggolan aveva già raggiunto un accordo totale con il Cagliari di Giulini per un triennale, ,ma Steven Zhang ha fatto saltare la trattativa. Intanto, a gennaio, l’affare potrebbe chiudersi per un costo minore, con il Cagliari che potrebbe concordare con una formula diversa il suo acquisto per un totale di 10 milioni di euro.

Calciomercato Cagliari, Giulini pronto a far partire il nuovo assalto per Nainggolan

Il Cagliari vuole riportare a tutti i costi il calciatore in Sardegna. Sarà decisiva la volontà del centrocampista belga, che già in questi mesi ha spinto per fare ritorno nella società del presidente Giulini, che a gennaio farà nuovi tentativi per acquistarlo a titolo definitivio.

