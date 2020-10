Calciomercato: Gotze trova squadra, ecco dove giocherà

Mario Gotze trova squadra. Dopo esser stato accostato per mesi anche a club italiani, il campione del Mondo potrebbe giocare in Olanda

Calciomercato: Gotze va al PSV

Accostato anche al Milan, Mario Gotze sarebbe vicinissimo al PSV Eindhoven. Come riportato da Sky Sport il centrocampista tedesco sarebbe ad un passo dal firmare un contratto biennale dopo che era rimasto svincolato al termine della sua seconda esperienza in maglia Borussia Dortmund.

Il Milan, non sarebbe mai stato interessato al giocatore tedesco. Il club di Gazidis era stato accostato a Gotze in più occasioni ma il suo ingaggio non era nei parametri del club rossonero.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in serata, col PSV che oggi ha annunciato l’arrivo anche dell’ex calciatore del Milan Marco Van Ginkel.

Mercato Milan: Gotze occasione a zero

Dopo l’addio a David Silva, sfuma l’arrivo di un altro possibile campione a parametro zero. Mario Gotze, infatti, sarebbe potuto arrivare senza pagare il cartellino anche a mercato chiuso visto che è ancora libero di firmare per qualsiasi club. Il centrocampista tedesco era stato anche accostato alla Lazio in questi mesi oltre che alla Fiorentina.

Gotze in Olanda, quanti affari a zero

Dopo Callejon, sfuma un altro possibile calciatore disponibile a parametro zero. Sono tanti i campioni in cerca ancora di una squadra. Tra questi Manduzkic ma anche Balotelli e Pato oltre a Garay e Asamoah. Tanti calciatori che cercano ancora un nuovo club.