Calciomercato Atalanta, niente addio: rinnovo per l’attaccante

Altro avvio di stagione impressionante dell’Atalanta di Gasperini che comanda la classifica del campionato italiano di Serie A con 9 punti, 13 reti segnate e 5 subite in tre giornate. Quest’anno, più degli altri, la Dea ha messo in chiaro ancora una volta la questione comunicando indirettamente ‘Noi ci siamo’. Le prime quattro posizioni sono l’obiettivo ormai reale, per confermare ancora una volta l’accesso alla fase a gironi di Champions League. Intanto, il sogno scudetto, rincorso anche nelle ultime giornate lo scorso anno dopo lo stop al campionato per causa Covid 19 resta possibile al momento.

Atalanta, Napoli il prossimo esame

Pausa Nazionali, si torna in campo tra sabato 17 e domenica 18 ottobre. Ad aprire la quarta giornata di Serie A saranno Napoli e Atalanta che si sfideranno in un big match al San Paolo. Partita che si annuncia già ricca di emozioni, con entrambe le squadre che giocano un calcio spettacolare e offensivo. Una partita molto importante per l’Atalanta che vorrà capire e dare la conferma per l’ennesima volta di che squadra è ormai diventata in questi anni.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, l’annuncio di Toloi positivo al Coronavirus

Calciomercato Atalanta, rinnovo Gomez: si tratta

L’Atalanta ha chiuso in maniera positiva la sessione di mercato. Tanti affari importanti in entrata e in uscita, soprattutto quando nella giornata di ieri è arrivata la cessione del giovane Traore al Manchester United. Il casse 2002 ha lasciato la Serie A a soli 18 anni per trasferirsi in Premier League e vestire la maglia dei Red Devils, per una cifra record pari a 30 milioni di euro. Intanto, ora, a mercato finito, il club si concentra sui calciatori che ha in rosa e in particolare su Alejandro Papu Gomez. L’attaccante argentino nelle scorse settimane ha rifiutato un’importante offerta arrivata dagli Emirati Arabi, per questo ora la società vuole estendergli l’attuale contratto in scadenza nel 2022. Il classe 1988 firmerà un nuovo contratto fino al 2024 con ritocco dell’ingaggio. Nei prossimi giorni l’incontro decisivo. L’attuale stagione di Gomez è iniziata con 4 gol e 2 assist nelle prime tre giornate di A.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, le parole di Gasperini su Lammers